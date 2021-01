Stan Polaka w Wielkiej Brytanii się pogorszył. „Ma coraz częstsze przerwy w oddychaniu”

W poniedziałek 25 stycznia w godzinach wieczornych siostra mężczyzny przekazała, że jego stan się pogorszył. Przytoczyła komunikat ze szpitala, w którym poinformowano, że pacjent został oceniony przez zespół opieki paliatywnej. Według lekarzy ego stan pogorszył się od wcześniejszego przeglądu. „Ma coraz częstsze przerwy w oddychaniu. Wydaje się, że czuje się komfortowo i nie wykazuje wzrostu drgawek mioklonicznych. Nadal otrzymuje podskórne wlewy płynów (soli fizjologicznej) i midazolamu, jak poprzednio. Zaczęliśmy podawać leki pomagające kontrolować łagodne wydzieliny z dróg oddechowych” - napisano w oświadczeniu, które rodzina dostała od lekarzy z Wielkiej Brytanii.

Sprawa Polaka z Plymouth

Przypomnijmy, że ponad dwa miesiące temu Polak na stałe mieszkający w Wielkiej Brytanii przeszedł rozległy zawał serca. W wyniku długotrwałego zatrzymania akcji serca, doszło także do poważnego uszkodzenia mózgu. Od tamtej pory mężczyzna jest w śpiączce, a jego życie podtrzymuje specjalistyczna aparatura. W związku z brakiem rokowań na poprawę zdrowia, szpital w Plymouth zwrócił się do sądu o odłączenie pacjenta od aparatury.

Sąd zdecydował, by odłączyć Polaka, jednak werdykt ten podzielił bliskich mężczyzny. Żona i i dzieci Polaka przekonują, że ich bliski nie chciałby funkcjonować w stanie wegetatywnym i opowiadają się po stronie szpitala. Z kolei matka i siostry pacjenta są zdania, że zgodnie z jego wiarą, nie chciałby on odłączenia od aparatury. Od kilku tygodni trwa więc sądowy spór, w którym dwie strony nie znajdują kompromisu. W tym czasie pacjent był, decyzją sądu, już kilka razy odłączany od aparatury. W sprawie interweniował m.in. RPO i MSZ. Pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka Marcin Warchoł przekazał, że wystąpił do MSZ o przyznanie Polakowi paszportu dyplomatycznego.