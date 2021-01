Schetyna krytycznie o PO: Oczekiwałbym więcej skuteczności i lepszego wyniku w sondażach

– To jest trudny czas dla PO. Jesteśmy rok po wyborach i trzy lata przed następnymi. Wobec innych partii nie ma takich oczekiwań. Jesteśmy największą partią opozycji i od nas najwięcej zależy. Musimy zadawać sobie pytania, w którą stronę pójść – ocenił Grzegorz Schetyna w TVN24.

Były lider PO skomentował także odejścia polityków: posłanki Joanny Muchy i senatora Jacka Burego. – Proszę pytać o to szefa partii. Ja mogę brać odpowiedzialność za ostatnie 19 lat, nie za ostatni rok. Myślę, że w Senacie nie grozi nam utrata większości – stwierdził. – Dziwię się, że osoby, które tak dużo zawdzięczają PO rozstają się z nią w tak przykry sposób. Między aksamitnością a atakiem na wspólną historię jest ogromna przestrzeń. Co takiego się stało, że Joanna Mucha straciła wiarę w PO? Nikt nie zbuduje konstrukcji, która wygra z PiS-em bez PO. PO trzeba wzmacniać, trzeba szukać pomysłów, ale to PO musi być liderem opozycji podczas wyborów w 2023 roku, bo nadal ma najwięcej zaplecza i doświadczenia. Odsuwanie PO jest błędem – podkreślał zapewniając, że zrobi wszystko, aby w 2023 roku współpraca opozycji stała się faktem.



Schetyna: Myślę, że bardziej powinniśmy wykorzystywać Senat

Schetyna nie chciał powiedzieć wprost, jak ocenia przywództwo w partii Borysa Budki. – On musi swoimi pomysłami obronić przywództwo. Mówiłem, że jest to ogromna odpowiedzialność. Trzeba być ofensywnym i mieć sprawczość, budować silną pozycję PO. To jest pytanie do nas wszystkich, w jaki sposób pomagamy tym, którzy są za PO odpowiedzialni i co z pomysłami robi Borys Budka. Oczekiwałbym jednak więcej skuteczności i lepszego wyniku w sondażach – tłumaczył. – Zostawiałem partię w momencie, gdy obroniła miasta w wyborach samorządowych i wygrała w Senacie. Po roku można pytać – gdzie teraz jest PO, jaki jest pomysł na wygranie wyborów – dodał.

Pytany o to, dlaczego PO nie wykorzystuje ogólnego pogorszenia nastrojów związanych z pandemią i błędów obozu rządzącego odparł, że „to jest pytanie do liderów, co zrobić, aby generować pomysły, pokazać alternatywę dla PiS i wyzwolić dobrą energię społeczną”. – Myślę, że bardziej powinniśmy wykorzystywać Senat, który jest dobrze prowadzony przez Tomasza Grodzkiego i Marcina Bosackiego. Brakuje mi wykorzystania ich dobrych pomysłów legislacyjnych – komentował. Jako przykład podał złożony już projekt ustawy o powołaniu na wzór francuski agencji rozwoju złożonej z przedstawicieli rządu i samorządu, której zadaniem jest skuteczne wydawanie środków covidowych, aby uniknąć partyjnego rozdziału pieniędzy.

Czytaj też:

Sondaż. Spadek notowań PiS i PO, duży wzrost poparcia dla Hołowni