Antyaborcyjny konkurs dla dzieci. Nagrodą dodatkowe punkty w rekrutacji do liceum

W tym roku już po raz 17. Polskie Stowarzyszenie Obrońców życia Człowieka organizuje ogólnopolski konkurs dla młodzieży o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Jak informuje organizator, „konkurs zachęca młodzież do refleksji nad wartością życia i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life”.

Rysunki, teledyski, filmy, a nawet gry o aborcji czy eutanazji

Konkurs polega na wysyłaniu przez dzieci od czwartej klasy szkoły podstawowej (dzieci od 10-11 lat) i młodzież ze szkół ponadpodstawowych (podzielonych na trzy kategorie wiekowe) prac artystycznych dotyczących zagadnień bioetycznych takich jak antykoncepcja, aborcja, „in vitro” czy eutanazja. „Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja” – dodają organizatorzy. „Ołówek, pastele, akwarele, farby olejne, wydzieranki, wyklejanki, prace przestrzenne, strony internetowe, prezentacje multimedialne, filmy, teksty piosenek, teledyski, gry komputerowe… Wszystko pro-life!” – wymieniają.

Prace w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i multimedialnej będą oceniane przez powołana przez organizatora komisję. Należy je nadsyłać do Dnia Świętości Życia, czyli do 25 marca 2021 r. Warto zaznaczyć, że w regulaminie wyraźnie zaznaczono, że „nadsyłane prace powinny mieć pozytywny przekaz i nie powinny zawierać drastycznych zdjęć ani opisów”.

Nagrody przewidziano dla pierwszych trzech miejsce w każdej z trzech kategorii w każdym z trzech przedziałów wiekowych. Dla uczniów szkół podstawowych są to nagrody rzeczowe m.in. sprzęt elektroniczny, gry planszowe i książki. Z kolei dla uczniów szkół ponadpodstawowych przewidziano nagrody pieniężne: miejsce I – 1500 zł, miejsce II – 1200 zł i miejsce III – 900 zł.

Laureaci konkursu otrzymają dodatkowe punkty na świadectwie

Oprócz nagród rzeczowych, uczniowie szkół podstawowych za zwycięstwo w konkursie mogą też liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji do liceum.

W odróżnieniu od poprzedniej edycji, w tym roku w regulaminie konkursu pojawiła się informacja o wpisaniu go do „wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej”. Sam wykaz jeszcze nie powstał. Powinien zostać opublikowany do końca lutego.

Konkurs jest ogólnopolski i promują go m.in. kuratoria oświaty w Krakowie, Białymstoku, Katowicach, Lublinie. Plakaty i pełny regulamin konkursu można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Radna KO: Fanatycy znów wpychają się do szkół

Warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska Koalicji Obywatelskiej, która w wyborach samorządowych startowała z list KO, a w 2020 roku dołączyła do Wiosny Roberta Biedronia, zwróciła uwagę, że jedna z warszawskich podstawówek rozesłała informację o konkursie przez dziennik elektroniczny. O interwencje w tej sprawie poprosiła prezydenta Warszawy w złożonej interpelacji.

„Fanatycy znów wpychają się do szkół Już czwartoklasiści mają rysować rysunki na temat okropności aborcji, in vitro, eutanazji, bo jak wiadomo dziesięć lat to jest wg fanatyków religijnych odpowiedni wiek u dziecka do tego typu refleksji (a na pewno do prania mózgu w tych kwestiach)” – pisze na Facebooku. „Moim zdaniem publiczna szkoła jako placówka edukacyjna, a nie religijna, nie powinna rozsyłać do uczniów sprzecznych z nauką i z prawami człowieka, religijnych treści” – dodaje dołączając treść interpelacji .

facebookCzytaj też:

Pawlicki czuje się zastraszany przez „obrońców życia”. „Grożą mi śmiercią”