Poseł PiS zaszczepiony poza kolejnością? „Postąpiłem zgodnie z prawem”. Co na to minister zdrowia?

Sprawę nagłośniły we wtorek 26 stycznia „Nowości Dziennik Toruński”, które opisały, że Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu szczepiono przeciwko COVID-19 także niemedycznych pracowników uczelni. Wśród zaszczepionych jest także poseł PiS, a jednocześnie pracownik naukowy UMK Zbigniew Girzyński.

Kaczyński zawiesza Girzyńskiego w prawach członka PiS

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości poseł Krzysztof Sobolewski poinformował we wtorek 26 stycznia, że Zbigniew Girzyński został zawieszony w prawach członka PiS. Krótki komunikat na Twitterze brzmiał:

Pan poseł Zbigniew Girzyński decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego został w dniu dzisiejszym zawieszony w prawach członka PiS. Zasady obowiązują wszystkich.

Girzyński: Postąpiłem od A do Z zgodnie z obowiązującym mnie prawem

Zbigniew Girzyński tłumaczył, że 22 grudnia otrzymał - podobnie jak inni pracownicy uczelni - list od Rektora UMK i przytoczył jego treść. W piśmie napisano, że osoby, które chciałyby się zaszczepić przeciwko koronawirusowi powinny się zgłosić do rektoratu. Poseł PiS przekazał, że „wypełnił i dostarczył wspomniany formularz, o czym poinformował zresztą w mediach społecznościowych 23 grudnia, zachęcając przy okazji do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi”.

Girzyński podkreślił, że postępował zgodnie z wytycznymi władz uczelni oraz Ministerstwa Zdrowia. „Nikogo o żadne pierwszeństwo w kolejce nie prosiłem i w żadnym wypadku nie zaszczepiłem się poza kolejnością. Postąpiłem od A do Z zgodnie z obowiązującym mnie prawem i w myśl zaleceń władz Uczelni, która jest moim podstawowym miejscem pracy” - zapewnił dodając, że „podziela opinię sformułowaną przez Krzysztofa Sobolewskiego, że zasady obowiązują wszystkich”. „Obowiązywać powinny zwłaszcza tych, którzy je ustanawiają. Ja jedynie zgodnie z nimi postępowałem i postępować będę” - podsumował.



Niedzielski: Tłumaczenia z kategorii pięciolatka

W rozmowie z Radiem Zet do sprawy posła PiS odniósł się Adam Niedzielski. - Nie będę bronił Zbigniewa Girzyńskiego. To jest zachowanie niegodne i rodzi sytuację podobną do tej, którą mieliśmy na WUM. To są takie tłumaczenia z kategorii pięciolatka. Jest to sytuacja absolutnie nieakceptowalna i mam nadzieję, że zostanie jak najszybciej wyjaśniona – tłumaczył minister zdrowia dodając, że „z tego co wie, UMK ma wydziały medyczne, ale te szczepienia powinny być przeznaczone tylko i wyłącznie dla tych wykładowców”.

