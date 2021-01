Ogromna kumulacja w Lotto. Do wygrania nawet 22 mln zł!

We ostatnim losowaniu Lotto we wtorek 26 stycznia nie odnotowano głównej wygranej. Oznacza to, że w następnym losowaniu główna nagroda może wynosić nawet 22 mln złotych.

Gra polega na poprawnym wytypowaniu 6 z 49 cyfr. We wtorek 26 stycznia w Lotto wylosowano: 13, 17, 20, 25, 41, 47 oraz w Lotto Plus: 10, 13, 19, 20, 30, 31. Ponieważ nikt nie wytypował prawidłowo „szóstki”, główna nagroda przechodzi na kolejne losowanie i tym samym rośnie kumulacja. W najbliższym rozdaniu w czwartek 28 stycznia do wygrania będą 22 mln złotych. Lotto - jak grać? Najważniejsze zasady Wybierz 6 z 49 liczb - możesz grać na chybił trafił, wykorzystać swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł. Graj systemem i typuj więcej liczb - w grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Graj z Plusem - dzięki grze z Plusem, liczby z twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu kosztuje złotówkę

Graj na wiele losowań lub subskrybuj kupon - możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Lotto - kiedy losowanie, transmisja Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę o godzinie 21:50. Transmisję można oglądać w TVP3 oraz na lotto.pl, Facebooku i kanale YouTube. Czytaj też:

