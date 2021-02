WOŚP można wesprzeć nie wychodząc z domu. Podpowiadamy, jak to zrobić!

Ze względu na pandemię koronawirusa o wiele rzadziej wychodzimy z domu. Mimo to wiele osób chciałoby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To jak najbardziej możliwe, a sposobów na wsparcie WOŚP z domu jest mnóstwo zaczynając od standardowych wpłat, przez eSkarbonki, do licytacji na Allegro.

Dziś w całej Polsce i poza granicami ma miejsce 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka jest prowadzona na potrzeby laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W tym roku wsparcie WOŚP w tradycyjny sposób, poprzez zbiórkę do fizycznych puszek jest utrudnione ze względu na pandemię koronawirusa. Wiele osób do minimum ograniczyło wyjścia z domu, a obostrzenia i zamknięcie wielu miejsc znacznie ogranicza ruch poza domem, a tym samym w miejscach, w których tradycyjnie pieniądze zbierali wolontariusze WOŚP. Wspierać WOŚP można poprzez wiele metod online. „Z roku na rok opcji wspierania Fundacji WOŚP jest coraz więcej! Chcecie z nami grać, a my staramy się jak najbardziej Wam to ułatwić” – czytamy na stronie WOŚP. Bezpośrednie wsparcie płatnością online Zbiórkę WOŚP można przede wszystkim wesprzeć bezpośrednią wpłatą dowolnej kwoty online na stronie wpłacam.wosp.org.pl. W ten sposób możemy zlecić płatność jednorazową za pomocą wielu różnych metod płatności począwszy od tradycyjnego przelewu, poprzez blik, czy płatność kartą płatniczą. Na stronie możemy tez ustalić miesięczna płatność cykliczną, która będzie realizowana za pomocą karty płatniczej lub przez serwisy PayPal i PayU. eSkarbonki Inną metodą wspierania WOŚP jest wrzucenie pieniędzy do czyjejś eSkarbonki lub stworzenie własnej. eSkarbonki to „wirtualne puszki”, dzięki którym kwestujący mogą zbierać datki na rzecz WOŚP w Internecie, a darczyńcy mogą się do takiej zbiórki przyłączyć. eSkarbonkę mogą założyć zarówno osoby fizyczne, jak i firmy i wydarzenia. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, możesz to zrobić samodzielnie. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią - potrzebujesz pomocy i zgody opiekuna. Od tego roku eSkarbonki mogą zakładać także firmy i wydarzenia. ESkarbonke można założyć na stronie eskarbonka.wosp.org.pl Najpierw jednak trzeba zarejestrować się na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl. Po utworzeniu swojej własnej eSkarbonki link do niej będzie można przesyłać czy udostępniać rodzinie, znajomym i innym osobom, które będą chciały wrzucić datek własnie do naszej eSkarbonki. ESkarbonki zostaną zamknięte i automatycznie rozliczone 1 lutego o 23:59:59. Jeśli mamy wątpliwości, czy eSkarbonka jest autentyczna, warto to sprawdzić na dedykowanej stronie. Zbiórki na Facebooku Aby utworzyć zbiórkę pieniędzy dla WOŚP na Facebooku, wystarczy kliknąć tutaj i wypełnić odpowiedni formularz. Kiedy tylko to zrobimy, nasi znajomi będą mogli wpłacać datki na rzecz WOŚP za pośrednictwem przygotowanej zbiórki. Wsparcie SMS WOŚP można wesprzeć także poprzez wysłanie płatnego SMS o treści SERCE na numer 75 565. Numer jest aktywny od 1 grudnia 2020 do 15 lutego 2021. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 5 PLN NETTO (6,15 PLN z VAT). Aukcje Allegro dla WOŚP Przez 20 lat Fundacji WOŚP wspólnie z Allegro udało się zebrać ponad 79 milionów złotych. Ostatni 28. Finał był rekordowy, na konto Fundacji WOŚP wpłynęło 14 852 016,68 złotych. Na aukcjach pojawiło się aż 195 235 przedmiotów, a ponad 1 200 000 osób kliknęło przycisk „licytuj”. Aukcje dla WOŚP można znaleźć na dedykowanej stronie Allegro. Tutaj też możemy wystawić swoją aukcję. Licytacje będą się odbywały do 14 lutego. Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców to jedno z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w czasie Finału WOŚP. Złote Serduszka i Złote Karty Telefoniczne stały się najbardziej prestiżowymi symbolami WOŚP. Cała kwota uzyskana z licytacji każdorazowo wspiera cel Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie informacje na temat licytacji Złotych Serduszek i Złotych Kart Telefonicznych można znaleźć na specjalnej stronie WOŚP. Czytaj też:

