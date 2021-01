Publikacja wyroku ws. aborcji jeszcze dziś. Strajk Kobiet zapowiada protest: Zróbmy im piekło

W środę 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z października 2020 roku. Ponad trzy miesiące temu TK uznał, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją. Centrum Informacyjne Rządu w mediach społecznościowych poinformowało, że wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw jeszcze dziś.

TK opublikował uzasadnienie wyroku ws. aborcji. Lewica: Walczmy o prawo wyboru!

W mediach społecznościowych środowiska polityczne i przedstawiciele partii politycznych związanych z opozycją komentują najnowsze doniesienia w omawianej sprawie. „Masz dość zgniłych kompromisów? Walczmy o prawo wyboru!” – czytamy we wpisie Lewicy na Twitterze. „Tekst, który wydała dziś z siebie atrapa TK jest wart tyle, co rolka papieru toaletowego. W Polsce nie ma TK. Nie ma więc orzeczeń TK, ani uzasadnień do orzeczeń TK. Trzeba się ciepło ubrać i walczyć o swoje” – skomentowała Joanna Scheuring-Wielgus.

Barbara Nowacka: To są dranie

Po godz. 16:30 głos w sprawie zabrał Borys Budka na konferencji prasowej. Lider PO stwierdził, że zapowiadaną publikację wyroku TK odczytuje jako celowe działanie rządu, mające na celu odwrócenie uwagi Polaków od bieżących spraw np. dotyczących Narodowego Programu Szczepień.

– To nie jest trybunał, to nie jest wyrok. To są dranie – stwierdziła Barbara Nowacka i dodała, że jej środowisko polityczne nie ustaje w dbaniu o równość kobiet w życiu publicznym. – Całkowitą odpowiedzialność za rozpętanie tego piekła ponosi Jarosław Kaczyński. I bez względu na to, kto formalnie podpisze ten wyrok, wiemy, kto za nim stoi – stwierdził Borys Budka, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

Strajk Kobiet zapowiada protest. „Zróbmy im piekło”

Kilka minut wcześniej Strajk Kobiet w mediach społecznościowych wskazał miejsce, w którym odbędzie się protest. „Wszystkie/wszyscy o 18.30 pod Trybunałem na Szucha. Wydrukowali uzasadnienie, chcą drukować »wyrok«. Zróbmy im piekło, które zapamiętają do końca życia” – czytamy na Twitterze.

