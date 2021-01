„Będą również ścigani”. Marta Lempart o konsekwencjach publikacji wyroku TK

– Jak wiemy 22 października zeszłego roku pani magister Przyłębska, która udaje prezeskę TK, wydała oświadczenie, twierdząc, że zakazuje aborcji w Polsce z przyczyn embrio-patologicznych. To oświadczenie miało być opublikowane 2 listopada, ale w wyniku protestów władza jak zwykle stchórzyła i do tej publikacji nie doszło – powiedziała Marta Lempart na konferencji prasowej. Liderka Strajku Kobiet odniosła się także do najnowszych informacji w sprawie.

Dzisiaj zostało opublikowane uzasadnienie oświadczenia magister Przyłębskiej na stronie internetowej TK, czyli nie mamy jeszcze do czynienia z publikacją tego tzw. wyroku. Natomiast ono najprawdopodobniej się wydarzy – kontynuowała Marta Lempart.

Lempart: Zostanie przez nas w tej sprawie złożone postanowienie do prokuratury

W dalszej części konferencji liderka Strajku Kobiet opisała, jakie – jej zdaniem – będą konsekwencje, jeżeli wyrok zostanie opublikowany. – Osoba w Kancelarii Premiera, która zdecyduje się w państwowym publikatorze, jakim jest Dziennik Ustaw, opublikować oświadczenie pani Przyłębskiej, które nie jest wyrokiem, bo pani Przyłębska nie jest prezeską TK, a skład osób, które opracowały to oświadczenie, to nie jest prawidłowy skład (…), popełni przestępstwo z art. 231 Kodeksu Karnego – nadużycie uprawnień przed funkcjonariusza publicznego i zostanie przez nas w tej sprawie złożone postanowienie do prokuratury – zapowiedziała.

Marta Lempart poinformowała także, że jeżeli w Polsce „znajdą się lekarze, którzy zechcą się podlizać władzy po tej ewentualnej publikacji i będą kłamać, że oświadczenie magister Przyłębskiej jest wyrokiem i że zmienia w Polsce prawo i będą stosować to w taki sposób, że będą odmawiać kobietom legalnej aborcji z przyczyn embrio-patologicznych, to będą również ścigani”. Jednocześnie poinformowała, że osoby, którym zostanie odmówiona aborcja, mogą liczyć na wsparcie Strajku Kobiet i Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Strajk Kobiet na godz. 18:30 zapowiedział protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

