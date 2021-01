Protest po publikacji uzasadnienia TK ws. aborcji. Marta Lempart: Kaczyński, Ziobro, wy wszystkie barany, wyp*******

Zgodnie z zapowiedziami Strajku Kobiet, w środę przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego ruszył protest przeciwników wyroku TK ws. aborcji. 27 stycznia sytuacja, która była w zawieszeniu po wyroku TK (rząd nie opublikował go w Dzienniku Ustaw), diametralnie się zmieniła.

Tego dnia TK opublikował pełne, pisemne uzasadnienie wyroku, a to sprawiło, że rząd zadeklarował, że jeszcze tego samego dnia znajdzie się on w Dzienniku Ustaw.

Strajk Kobiet protestuje. Lempart: Kaczyński, Ziobro, wy wszystkie barany

Gdy jeszcze zbierali się protestujący, głos zabrała jedna z liderek Strajku Kobiet Marta Lempart. Przed budynkiem Trybunału wykrzykiwała: – Pożałujecie momentu, w którym stchórzyliście, to poważne ostrzeżenie, dla lekarek i lekarzy, dla dyrektorów i dyrektorek szpitali. Przyszedł czas próby.

Tę wypowiedź Lempart należy traktować jako komentarz do efektów publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw: wówczas dokonywanie aborcji z przyczyn embriopatologicznych przestanie być legalne. Lempart tłumaczyła, że teraz, gdy wyrok TK wejdzie w życie, jedyną możliwością, by dokonać aborcji uszkodzonego płodu będzie decyzja lekarza, który przeciwstawi się wyrokowi.

Lempart tłumaczyła, że teraz, gdy wyrok TK zostanie opublikowany, „warto być przyzwoitym” i lekarzom „nie opłaci się podlizywanie władzy”. – Wam nie opłaci się pójście pod rękę z pisowskimi bandytami. Nie opłaci wam się to. To nasza obietnica – mówiła do medyków.

– A każdy lekarz i lekarka, którzy będą postępować uczciwie, którzy powiedzą, że oświadczenie magister Przyłębskiej, udającej prezeskę Trybunału, nie jest źródłem prawa i będzie normalnie wykonywać świadczenie medyczne, jakim jest aborcja z przyczyn embriopatologicznych, dostanie od nas pomoc, bo wiemy, że polskie państwo będzie się na nim albo na niej mściło – kontynuowała Lempart.

Później rzuciła:

– Ale jestem pewna, że jeden taki lekarz, jedna taka lekarka, się znajdzie, tak jak znalazł się jeden sędzia, tak jak znalazł się jeden prokurator. Tak znajdzie się, panie Kaczyński, panie Ziobro, wy wszystkie barany, znajdzie się, ten jeden lekarz, ta jedna lekarka, która rzuci wam wyzwanie i powie, żebyście wyp******** z tymi oświadczeniami Przyłębskiej. I znowu wyjdziecie na frajerów.

Lempart o publikacji wyroku TK: Kto będzie frajerem w KPRM?

Wcześniej Marta Lempart zastanawiała się, kto podpisze się pod wyrokiem TK i jego publikacją.

– Dziennik Ustaw to państwowy publikator. To nie jest kolorowanka pana Kaczyńskiego. Jesteście bandą przestępców. Oświadczenia mgr Przyłębskiej nie zmieniają prawa (...). Kto będzie tym frajerem w Kancelarii Premiera, który się po tym podpisze? Będziemy cię ścigać tak długo, że już nic innego z całego swojego życia nie będziesz pamiętał – mówiła.

Po godz. 19 protestujący ruszyli spod budynku Trybunału na ulice Warszawy.

