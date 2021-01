Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji opublikowany w Dzienniku Ustaw

W środę 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował pisemne uzasadnienie wyroku z 22 października 2020 roku. Wcześniej rządzący podnosili, że bez takiego dokumentu nie zdecydują się na opublikowanie treści wyroku w Dzienniku Ustaw. Gdy tylko uzasadnienie zostało upublicznione, Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że jeszcze tego samego dnia, czyli 27 stycznia, wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Stało się to po godz. 23 w środę. Publikacja wyroku TK oznacza, że przepisy zezwalające na aborcję z tzw. przyczyn embriopatologicznych stają się nielegalne. Całą treść wyroku i jego uzasadnienie można znaleźć na stronach Dziennika Ustaw.

Wątpliwości wokół terminu publikacji wyroku TK

Opieszałość związana z publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego budziła wiele wątpliwości konstytucjonalistów. Zgodnie z zapisami ustawy zasadniczej, a konkretnie art. 190 Konstytucji, orzeczenia (wyroki) TK „podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym” – w tym wypadku w Dzienniku Ustaw.

Rządowe Centrum Legislacji już po ogłoszeniu orzeczenia TK tłumaczyło, że powinno być one opublikowane najpóźniej do 2 listopada, do czego nie doszło.

Co orzekł Trybunał 22 października ws. aborcji?

Wniosek w sprawie zbadania przepisów dotyczących tzw. aborcji z przyczyn (przesłanek) embriopatologicznych złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku stwierdzenia ciężkiej wady płodu jest niezgodna z Konstytucją.

