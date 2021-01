Bodnar komentuje uzasadnienie wyroku TK. „Państwo chce skazywać na tortury”

Przypomnijmy, w środę 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował pisemne uzasadnienie wyroku z 22 października 2020 roku. Tym samym w Polsce doszło do zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, a odtąd kobiety nie będą mogły przerwać ciąży wówczas, gdy stwierdzone zostanie ciężkie uszkodzenie płodu. Publikacja wyroku sprawiła, że w środowy wieczór na ulice polskich miast wyszły tysiące kobiet, a opozycja nie szczędziła gorzkich słów pod adresem rządu. Sprawę skomentował również Adam Bodnar.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał we wpisie na Twitterze, że uzasadnienie opublikowane przez TK to „narastający dramat kobiet” . „Państwo chce dalej ograniczać ich prawa, narażać życie, skazywać na tortury. Tej ofensywie sprzeciwia się społeczeństwo obywatelskie. Apeluję do policji, aby uszanowała prawo obywateli do spontanicznego, pokojowego protestu” – dodał.

Aborcja w Polsce. Co zmienia publikacja wyroku?

Dotychczas aborcja była w Polsce dopuszczalna w trzech przypadkach: gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety; gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego; gdy wystąpiło duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Wyrok TK usuwa tę ostatnią przesłankę, tzw. embriopatologiczną (upośledzenie płodu, nieuleczalna choroba).

