Nowacka do lekarzy przeprowadzających aborcję: Bądźcie odważni

Barbara Nowacka pojawiła się w czwartek 28 stycznia w programie Konrada Piaseckiego na antenie TVN24 gdzie zapytano ją o publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Zdaniem posłanki jedyną przesłanką chroniącą lekarza przed odpowiedzialnością karną stanie się teraz „podejmowanie decyzji w zgodzie z własnym sumieniem” . – Za przyzwoite zachowanie, za ratowanie kobiet i rodzin przed traumą grozi lekarzowi do trzech lat więzienia – stwierdziła.

Czy wiceprzewodnicząca klubu KO zamierza nakłaniać lekarzy do dokonywania aborcji w przypadku wad letalnych? – Do każdego przyzwoitego człowieka będę się zwracała, żeby pomagał kobietom, rodzinom w tej dramatycznej sytuacji. Również do lekarzy, by pomagali. Zawód lekarza wymaga odwagi – oceniła. Dodała również, że w przypadku płodu, który miałby urodzić się z wodogłowiem czy rozszczepem kręgosłupa powiedziałaby do lekarzy: Bądźcie odważni.

Nowacka o wyroku TK: To wyjątkowo podłe

Posłanka podkreśliła, że organ wydający uzasadnienie ws. wyroku de facto nie jest trybunałem i występują w nim dublerzy oraz politycy. – To co zrobił PiS jest wyjątkowo podłe, bo w tej chwili gdy ludzie boją się o swoje życie, oni jeszcze dokładają kobietom kolejny strach, o rodzinę, dzieci, przyszłość – zaznaczyła.

Według Nowackiej nikt nie zmuszał polityków PiS „do robienia skłonów w stronę fanatyzmu” . – Zrobili to wyjątkowo tchórzliwie. Zrobili to rękami TK bo wiedzieli, że w Sejmie i społeczeństwie nie mają większości – dodała.

Posłanka została zapytana również o to, czy opozycja będzie wzywała do politycznego nieposłuszeństwa. – Będę pomagała kobietom w dramatycznej sytuacji, będziemy wzywali do racjonalnego działania. Nie chcemy, by ludzie byli nieposłuszni wobec prawa ale żeby tak się działo, rząd musi stanowić dobre prawo. A ten nie stanowi – podsumowała.

