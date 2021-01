Kobiety znowu wyjdą na ulice. Dziś kolejny dzień protestów

Marta Lempart pojawiła się w czwartek 28 stycznia na antenie TOK FM, gdzie mówiła o środowych protestach po opublikowaniu uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. – 51 miast w trzy godziny. Taka jest siła ducha obywatelskiego, który na szczęście nie wchodzi w dywagacje i wie, co jest prawdą, a co nie – podkreśliła aktywistka z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Jej zdaniem orzeczenie TK nie jest wyrokiem, przez co przerywanie ciąży w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu wciąż jest legalne. – To jest czas próby. Można być przyzwoitym, albo nie. Można być lekarzem, który przestrzega prawa, które w Polsce się nie zmienia, albo można być po stronie PiS-u – dodała. – Lekarze, którzy będą mieli odwagę, by nie kłamać, że orzeczenie Julii Przyłębskiej jest wyrokiem, będą mieli nasze wsparcie, bo będzie ich ścigała ziobrowska prokuratura – zadeklarowała.

Ogólnopolski Strajk Kobiet. Gdzie i kiedy protesty w czwartek?

Informacje o protestach pojawiają się na facebookowym profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, gdzie udostępniane są wydarzenia organizowane przez aktywistów z całej Polski. Taki strajk odbędzie się ponownie w Warszawie, co już dzień wcześniej zapowiedziała Lempart. – Godzina 19-21 bądźmy gotowi – dodała.

Poniżej przedstawiamy rozpiskę zapowiedzianych już protestów organizowanych w innych miastach.

Skoczów – godz. 16:00

Zielona Góra – godz. 17:00

Zgorzelec – godz. 16:00

Szczecin – godz. 17:00

Łódź – godz. 18:00

Lublin – godz. 18:30

Opalenica – godz. 19:00

Człuchów – godz. 16:00

Wieliczka – godz. 18:00

