Sikorski napisał o „cynizmie i fundamentalizmie”. „***** ***”

Radosław Sikorski opublikował krótki wpis na Twitterze, który sugeruje nawiązanie do obecnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Trzy słowa zamieszczone przez europosła to krytyka w kierunku rządzących oraz Trybunału Konstytucyjnego po tym, jak opublikował on uzasadnienie wyroku ws. aborcji.

Opublikowanie uzasadnienia wyroku TK ws. aborcji wywołało sprzeciw wielu środowisk. O taki stan rzeczy oskarżani są rządzący, którzy zdaniem opozycji wykorzystali Trybunał, by przeforsować zaostrzenie prawa antyaborcyjnego. „Zamordyzm, cynizm, fundamentalizm” - skomentował Radosław Sikorski na Twitterze. Europoseł dodał do swojego wpisu osiem gwiazdek, które stały się jednym z symboli protestów, jakie wybuchły 22 października po wydaniu wyroku przez TK. Od tej pory wspomniane gwiazdki to zakamuflowana krytyka pod adresem PiS, której ze względu na wulgarność nie wypada cytować w całości. Wpis byłego szefa MSZ doczekał się około 4,7 tys. polubień oraz ponad 400 udostępnień. twitter Ogólnopolski Strajk Kobiet. Gdzie i kiedy protesty w czwartek? Informacje o protestach pojawiają się na facebookowym profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, gdzie udostępniane są wydarzenia organizowane przez aktywistów z całej Polski. Taki strajk odbędzie się ponownie w Warszawie, co już dzień wcześniej zapowiedziała Lempart. – Godzina 19-21 bądźmy gotowi – dodała. Czytaj też:

Kobiety znowu wyjdą na ulice. Dziś kolejny dzień protestów