Podano decyzje ws. obostrzeń. Wiadomo, co ze szkołami

Podczas czwartkowej konferencji prasowej ogłoszono kolejne decyzje ws. obostrzeń w zakresie edukacji. Przypomnijmy, wcześniej do końca stycznia przedłużono naukę zdalną dla starszych klas podstawówek, uczniów szkół średnich oraz studentów. Od 18 stycznia stacjonarnie uczą się jedynie dzieci z klas I-III i ten stan potrwa jeszcze przez jakiś czas, a dokładnie do 14 lutego. Krótko przed tym terminem zostaną ogłoszone ewentualne zmiany restrykcji.

Adam Niedzielski w trakcie konferencji wskazał, że w dziedzinie edukacji rząd preferuje podejście „konserwatywne”. Przypomniał o badaniach przesiewowych wśród nauczycieli i zapowiedział kolejne testy w połowie lutego. Wcześniej z kolei wskazywał na „bardzo złe sygnały płynące z otoczenia międzynarodowego" . – Trudno jest przypuszczać, że Polska będzie zieloną wyspą na tle zachorowań w innych krajach Europy, więc nieuwzględnienie tego elementu byłoby nieodpowiedzialne – zastrzegł.

Nauka zdalna w Polsce

Nauka zdalna to w ostatnim roku codzienność uczniów z całej Polski. Podczas pierwszej, wiosennej fali koronawirusa dzieci rozpoczęły naukę zdalną, by jedynie na chwilę wrócić do szkół po wakacjach. Następnie wybuchła druga fala koronawirusa, która także spowodowała zamknięcie szkół.

Drugi etap nauki zdalnej trwa już od 24 października. Od tego czasu do szkół nie uczęszczają uczniowie starszych klas podstawówek, szkół średnich i studenci, z niewielkimi odstępstwami. Nauka zdalna została w ostatnim czasie przedłużona do 3 stycznia, a od 4 do 17 stycznia trwały ferie zimowe. Jeszcze 11 stycznia Adam Niedzielski zapowiedział, że co najmniej do końca miesiąca starsze roczniki będą uczyły się w domach.

Czytaj też:

Najnowsze dane nt. epidemii koronawirusa w Polsce. Ponad 7 tys. zakażeń