Kilka awarii, setki mieszkańców bez wody. Zaskakująca odpowiedź rzecznika Wodociągów Kieleckich

W środę 27 stycznia w godzinach porannych Wodociągi Kieleckie usuwały cztery awarie. Jak podaje portal TVP3 Kielce, bez wody zdatnej do picia pozostawało co najmniej kilkaset osób. Do awarii doszło na ulicy Wiśniowej i ulicy Domki. Awarii uległa również zasuwa przyłączeniowa budynku przy ul. Nowej. Usterkę wodociągu odnotowano także przy ul. Piramowicza. W związku z wystąpieniem awarii postawiono beczkowozy z wodą dla mieszkańców.

Rzecznik Wodociągów Kieleckich: Już panu odpowiedziałem

Jaka była przyczyna awarii? Takie pytanie rzecznikowi Wodociągów Kieleckich zadał dziennikarz TVP3 Kielce. – Wodociągi Kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie, w sposób błyskawiczny. Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. Liczba awarii z roku na rok maleje – odpowiedział Ziemowit Nowak, nie wskazując przyczyn problemów. Gdy dziennikarz lokalnego oddziału telewizji polskiej ponowił pytanie, rzecznik powiedział: „już panu odpowiedziałem”. Wówczas dziennikarz zapytał „na czym polegała awaria”. Rzecznik po raz kolejny uchylił się od odpowiedzi, przypominając wcześniej wypowiedzianą formułkę.

Jak podaje kielce.tvp.pl, w 2019 roku pracownicy Wodociągów Kieleckich interweniowali 261 razy. Dotychczas nie zostały udostępnione dane za 2020 rok. W rozmowie z reporterem TVP3 Kielce gorzko prace w mieście recenzowała jedna z mieszkanek. – Stare rury, stara ulica. Tutaj nic nie robią. Tylko usuwają usterki, gdy jakieś występują i nic więcej nie robią – powiedziała.

