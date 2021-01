Za brutalne morderstwo dostał 16 lat więzienia. Ziobro złożył kasację

Sprawa dotyczy wydarzeń z 24 lutego 2018 roku, kiedy to w Lublinie doszło do sprzeczki z udziałem kilku mężczyzn. Jeden z nich został zaatakowany, a gdy sytuacja zaczęła się uspokajać, postanowił wziąć odwet na swoich towarzyszach. Jednego z nich ugodził nożem w udo, a drugiego obezwładnił, a następnie zadał ciosy w klatkę piersiową, brzuch i głowę. Doszło do rozległego krwawienia, a poszkodowany mimo akcji reanimacyjnej zmarł.

16 lat za zabójstwo. Ziobro interweniuje

Zatrzymany mężczyzna odpowiadał przed Sądem Okręgowym w Lublinie, który skazał go na 15 lat za zabójstwo oraz na rok za ranienie nożem drugiego z poszkodowanych. Łącznie miał spędzić za kratkami 16 lat, na co nie zgadzał się Zbigniew Ziobro, który wniósł kasację.

Prokurator Generalny wskazał, że skazany działał w sposób brutalny i drastyczny, nie okazując przy tym litości obezwładnionej ofierze. Co więcej, kierował się tylko chęcią odwetu, a ofiarę zaatakował w miejscu publicznym. „Ponadto zaznaczył, że wyjątkowo negatywny stosunek sprawcy do popełnionego czynu i wynikająca z tego negatywna prognoza kryminologiczna nie mogą pozostać bez wpływu na wymiar kary” – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Argumentację Prokuratora Generalnego podzielił Sąd Najwyższy, powołując się m.in na opinię sądowo – psychiatryczną, w której biegli wskazali, że skazany lekceważy podstawowe normy etyczne i społeczne. Tym samym zaskarżony wyrok został zaskarżony, a sprawę ponownie rozpatrzy Sąd Apelacyjny.

