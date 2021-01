Trzy zgony po szczepieniu. Rzecznik MZ podaje szczegóły

Wojciech Andrusiewicz podczas piątkowej konferencji prasowej zaapelował, aby podchodzić do informowania o niepożądanych odczynach poszczepiennych z odpowiedzialnością i nie ferować wyroków nie mając pewności, że to niepożądany odczyn poszczepienny (NOP).

Wojciech Andrusiewicz o zgonie pacjenta z Oleśnicy

– Cały czas proszę i dziękuję państwu, że podchodzicie z dużą odpowiedzialnością do informowania o tychże NOP-ach, ponieważ już w przypadku pierwszej osoby, która zmarła w tej koincydencji czasowej z zaszczepieniem – czyli to jest osoba z domu pomocy społecznej w Oleśnicy – to pierwsze wyniki sekcji zwłok świadczą, że raczej nie miało to związku z zaszczepieniem – podkreślił Andrusiewicz.

Rzecznik MZ dodał, że odbędą się jeszcze badania histopatologiczne, które potrwają dłużej, „ale te pierwsze wyniki sekcji zwłok mówią o tym, że to raczej nie jest wskazanie do powiązania szczepienia ze śmiercią” .

Dwie kolejne osoby zmarły po szczepieniu. Rzecznik wyjaśnia

– Drugi zgon dotyczący Krakowa – tam już (...) przy wpisywaniu zgonu do systemu, lekarz zauważył, że najprawdopodobniej nie jest to zgon spowodowany szczepieniem. I tu znów mamy pewną koincydencję czasową, to była osoba też z poważnymi schorzeniami w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – powiedział Andrusiewicz. Dodał, że trzeci zgon, do którego mogło dojść w zbieżności czasowej z podaniem szczepionki, dotyczy osoby z DPS-u w Ciechanowie, około pięćdziesięcioletniej i z wieloma chorobami.

Andrusiewicz zwrócił uwagę, że podopieczni domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych to najczęściej osoby bardzo schorowane i zaapelował, żeby w przypadkach zgonów nie ferować wyroków, że są one spowodowane niepożądanym odczynem poszczepiennym, bo nie mamy takiej pewności. Podkreślił również, że resort od razu udziela wszelkich informacji o tych zgonach. (PAP)

