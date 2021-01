GUS: W 2020 r. ludność Polski spadła o 115 tys. Zawierano mniej małżeństw, było mniej rozwodów

Liczba ludności Polski spada niemal nieprzerwanie od 2012 roku (z wyjątkiem 2017 r., kiedy odnotowano nieznaczny wzrost). Jednak jak podkreśla GUS w opublikowanym raporcie „Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju w 2020 r”. spadek był dużo większy niż w poprzednich latach.

„W 2020 r. sytuacja demograficzna Polski kształtowała się pod wpływem epidemii COVID-19” – czytamy. „Odnotowano mniej niż w 2019 r. urodzeń, znacznie wzrosła natomiast liczba zgonów, co w głównej mierze było następstwem zwiększenia umieralności w ostatnim kwartale roku. W wyniku niższej liczby urodzeń niż zgonów przyrost naturalny pozostał ujemny” – dodano.

Według wstępnych danych liczba ludności Polski w końcu 2020 r. wyniosła 38 268 tys., tj. obniżyła się o ok. 115 tys. w stosunku do stanu sprzed roku (w tym w I półroczu 2020 r. zmniejszyła się o 29 tys. osób). Na spadek populacji, poza ogólnymi tendencjami obserwowanymi w poprzednich latach (m.in. zmniejszeniem się liczby urodzeń), znacząco wpłynął wzrost liczby zgonów.

Mniej urodzeń, więcej zgonów

Na zmiany w liczbie ludności w ostatnich latach wpływa przede wszystkim przyrost naturalny, który od 2013 r. pozostaje ujemny. Ze wstępnych szacunków wynika, że w 2020 r. zarejestrowano 355 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 20 tys. mniej niż w poprzednim roku.

Z kolei zmarło ok. 477 tys. osób, tj. o ok. 67 tys. więcej niż przed rokiem. „Na tak wysoki wzrost wpłynęło przede wszystkim zwiększenie umieralności w IV kwartale 2020 r., gdy zarejestrowano o ponad 60% zgonów więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego” – czytamy w raporcie GUS. „Nasilenie liczby zgonów pokrywało się z wystąpieniem drugiej fali pandemii w Europie; w Polsce szczególnie krytyczny okazał się 45 tydzień roku (tj. 2–8 listopada), w którym odnotowano ponad 16 tys. zgonów” – dodano.

Mniej ślubów, ale i rozwodów

W 2020 roku wyraźnie obniżyła się również liczba zawartych małżeństw, a także orzeczonych rozwodów i separacji. To prawdopodobnie również efekt obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. Szacuje się, że w 2020 r. zawarto ponad 145 tys. związków małżeńskich (o ponad 38 tys. mniej niż rok wcześniej), rozwiodło się ok. 51 tys. par, (o ok. 14 tys. mniej), a w stosunku do ok. 0,7 tys. małżeństw sąd orzekł separację (w poprzednich latach ok. 1,5 tys.).

„Zauważalne w 2020 r. spadki w liczbie zawieranych małżeństw oraz orzeczonych rozwodów i separacji mogą wynikać m.in. z ograniczeń i restrykcji wdrażanych w związku z COVID-19, w tym obostrzeń sanitarnych (np. dotyczących organizacji ślubów i wesel) oraz czasowo ograniczanej działalności sądów, a tym samym z odwoływania rozpraw rozwodowych i o separacje” – wyjaśnia GUS w raporcie.

