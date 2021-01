Słynny kosmiczny kombinezon Jurka Owsiaka powraca. Ponownie trafił na aukcję

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Wszystkich, którzy licytują wystawione na aukcji przedmioty czeka bardzo miła niespodzianka. Na liście licytowanych przedmiotów pojawił się słynny kombinezon kosmonauty, w którym przed laty paradował Jurek Owsiak.

Przypomnijmy, że chodzi o kombinezon, który był już licytowany w przeszłości – podczas 15. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2007 roku. Wówczas niezwykły strój zakupił Zarząd Spółki Aflofarm Farmacja Polska. Nowi właściciele postanowili wystawić kombinezon na aukcji i ponownie przyczynić się do dołożenia cegiełki na WOŚP.

Unikatowa i historyczna pamiątka

„Każdy kto weźmie udział w licytacji, nie tylko przyczyni się do pomocy potrzebującym, ale także stanie się posiadaczem unikatowej i historycznej pamiątki. Mam nadzieję, że nowemu nabywcy kombinezon sprawi tyle samo radości co nam 14 lat temu” – czytamy w opisie licytacji zachętę prezesa Zarządu Aflofarm Farmacja Polska Jacka Furmana. Cena wywoławcza kombinezonu to 200 złotych.

