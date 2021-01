Na wiecu Dudy miał transparent „Mamy durnia za prezydenta”. Sąd uchylił wyrok uniewinniający

W trakcie spotkania Andrzeja Dudy w Łowiczu 20 lutego 2020 roku doszło do zatrzymania 65-latka, który na wiec zabrał transparent z napisem „Mamy durnia za prezydenta”. Rzeczniczka łowickiej policji informowała wówczas, że 65-latek usłyszał zarzut znieważenia prezydenta RP, za co grozi kara do 3 lat więzienia.

Napis na transparencie mężczyzny to cytat z Lecha Wałęsy. W 2007 roku były prezydent i szef „Solidarności” w ten sposób wypowiedział się w TVN24 o ówczesnym prezydencie Lechu Kaczyńskim.

Sąd apelacyjny uchylił wyrok uniewinniający za „durnia” na transparencie

Sąd Okręgowy w Łodzi, do którego trafiła ta sprawa, orzekł 31 lipca 2020 roku, że nie doszło do czynu zabronionego i 65-latek został uniewinniony. Prokuratura zaskarżyła jednak tę decyzję. Prokuratura Rejonowa w Łowicza wnioskowała o unieważnienie wyroku, a sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

29 stycznia SA w Łodzi uchylił wyrok uniewinniający 65-latka – poinformowało Radio ZET. Sprawa trafi teraz do ponownego rozpoznania w sądzie okręgowym.

