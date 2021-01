Finał WOŚP w niedzielę. Zobaczcie, jak wyglądają przygotowania i pierwsze zbiórki

Już w niedzielę 31 stycznia startuje 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W „centrum dowodzenia” WOŚP pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie trwają ostatnie gorączkowe przygotowania.

W tym roku orkiestra będzie grała i na ulicy i w internecie. Każdy może zostać wolontariuszem i założyć wirtualną puszkę. Celem 29. finału jest zebranie pieniędzy na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Jedną z atrakcji wspierających WOŚP jest organizowany co roku Rajd Offroad w Szczecinie. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie 4x4 Szczecin. 100 kilometrów jazdy bezdrożami - taki jest plan. A wszystko po to, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Wydarzenie wspierają też Polacy znajdujący się za granicą. Przebywająca obecnie w Hiszpanii Agata Młynarska opowiedziała, jak włączyła się do Finału WOŚP. – Hiszpanii nie można się przemieszczać między regionami – wyjaśniała. Jak więc zorganizowano tam zbiórkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?

29. finał WOŚP. Jaki jest cel?

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na niedzielę 31 stycznia i to właśnie tego dnia będziemy mogli wesprzeć akcję, wrzucając pieniądze bezpośrednio do puszek. W serwisie Allegro już wcześniej ruszyły aukcje z przedmiotami przekazanymi przez znane osoby, a część z nich skończy się dopiero w lutym. „Finał z głową! 31 stycznia 2021 roku zagramy dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy” – w ten sposób na Facebooku opisano tegoroczny cel zbiórki.

