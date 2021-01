Telezakupy Bambo. Dawid Podsiadło i Klaudiusz z „Big Brothera” licytują sernik dla WOŚP

Pomysłowe aukcje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to coś, co tygryski lubią najbardziej. Tym razem jednym z lepszych pomysłów (dodatkowo świetnie wykonanym) będą serniki Dawida Podsiadło. Wokalista upiekł aż trzy, ale zgodnie z zasadami Telezakupów Bambo, ciasta sprzedawane będą razem w cenie jednego! „Sernik zapowiada się na naprawdę przyjemne spotkanie!” – ekscytował się muzyk. Nagrał też specjalne wideo, którego po prostu nie możecie przegapić.

Sernik z rodzynkami czy bez? Podsiadło rozwiewa wątpliwości

Dawid Podsiadło odniósł się też do jednak niezwykle istotnej kwestii. „Wielu z Was pyta o obecność w sernikach rodzynek. Powiem tak, jeśli ktoś kto wygra licytację, będzie chciał rodzynki w którymś z serników, to odwołuję całą akcję. Serniki są bez rodzynek” – zaznaczył. Po chwili jednak dodał, że jest gotów pójść na kompromis. „Jeśli ktoś naprawdę będzie chciał rodzynki w serniku, to je tam dodam. Ale pamiętajcie wtedy, że nasze spotkanie będzie krótkie i przepełnione żalem” – ostrzegał.

