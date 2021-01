W polskim Sejmie padł strzał z broni palnej. TVN24 donosi o nieszczęśliwym wypadku

W niedzielę około południa w polskim Sejmie miało dojść do pojedynczego wystrzału. TVN24 informuje, że to strażnik sejmowy przypadkowo postrzelił się w nogę. Do nieszczęśliwego wypadku miało dojść podczas czyszczenia broni. Jak informowała stacja TVN24, rannego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej odwieziono karetką do szpitala.

Pogotowie przed Sejmem. Służby nie komentują doniesień

Informatorzy stacji podają, że na miejscu błyskawicznie pojawiła się policja oraz pogotowie. Przyjechali też przedstawiciele prokuratury, mający zbadać okoliczności zdarzenia. Do tej pory śledczy odmawiali komentarza. Ani policja ani prokuratura nie potwierdziły informacji TVN24. Dziennikarze odsyłani są do Centrum Informacyjnego Sejmu.

