Owsiak podsumował 29. finał WOŚP. „Zwyciężyła Polska z najpiękniejszych czasów”

– Wydawało się, że w takim momencie, kiedy świat cierpi, to się nie uda. Ale robimy to z głową, robimy to z sercem, robimy z miłością. Wielkie dzięki, że byliście dzisiaj z nami, byliście z nami na całym świecie – mówił na zakończenie 29. finału WOŚP Jurek Owsiak. Szef fundacji zamieścił także wpis na Facebooku, w którym podsumował tegoroczną zbiórkę.

Jeżeli coś dzisiaj zwyciężyło, to niekoniecznie kwota. Na pewno zwyciężyła przeogromna Polska, ta z najpiękniejszych czasów i solidarność nasza, którą zawsze, ale to zawsze mamy w sobie, kiedy chcemy poszukać w sobie przyjaźni, miłości, braterstwa. Zobaczcie, jak to naprawdę prosto uzyskać. Wystarczy tylko tak naprawdę wyciągnąć rękę, pokazać przyjazny gest, powiedzieć dobre słowo i już wszyscy potrafimy się garnąć do robienia rzeczy niezwykłych. To nie foch rządzi, czego dowodem jest ta piękna, orkiestrowa niedziela – napisał Jurek Owsiak.

Owsiak: Pokazaliśmy światu, że solidarnie możemy pokonać koronawirusa

„Odważnie idźmy w stronę dobrych chwil, tych, którzy budują, a nie burzą, tych, które łączą, a nie dzielą. To takie pokrzepiające, że znowu pokazaliśmy siebie pięknych, szlachetnych, budujących wartości, które powinny być w naszym życiu najważniejszymi. A tymi wartościami dla nas jest przyjaźń, miłość, muzyka, co wydawałoby się mega banalne. Tyle burz przetrwaliśmy, tyle najróżniejszych sztormów, tyle wichur, które momentami nacierały na nas z wielu stron” - podkreślił szef fundacji.

Owsiak stwierdził również, że „cały świat w pandemii jest taki sam, a my dzisiaj całemu światu pokazaliśmy, że w tym bardzo strasznym czasie pandemii nie dość, że zaprosiliśmy wszystkich na bezpieczny spacer, to jeszcze z przytupem zagraliśmy i przytuliliśmy każdą dobrą okoliczność mając nadzieję, że tylko w ten sposób solidarnie możemy razem pokonać koronawirusa” Jedna rada na koniec, uciekajcie jak najdalej od przepowiadaczy złej pogody. Ale jak zapukają do naszych drzwi, to zacznijmy ich uczyć najpierw dźwięków, później kolorów, a na końcu przyjaźni do innych ludzi. Mnie się wydaje, że to się da zrobić – zaapelował.

29. finał WOŚP – ile zabrano?

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod hasłem „Finał z głową” zbiera środki na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Z powodu pandemii koronawirusa 29. finał był nieco inny niż poprzednie – nie odbyły się koncerty plenerowe, bieg „Policz się z cukrzycą” zorganizowano w formie wirtualnej a całe wydarzenie zorganizowano w reżimie sanitarnym. Mimo trudnych warunków epidemiologicznych spowodowanych COVID-19 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pobiła kolejny rekord! Tegoroczna kwota deklarowana to 127 495 626 zł. W ubiegłym roku o tej samej porze było to 115 365 894 zł. A zbiórka nadal trwa – dalej można wspierać WOŚP m.in. biorąc udział w licytacjach.

