Sprzątanie mieszkania, czerwone ferrari i koszulka Lewandowskiego. Oto najdroższe aukcje WOŚP

Licznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wciąż nabija kolejne złotówki. Już teraz można jednak śmiało stwierdzić, że to pod wieloma względami niezwykły finał. Wiele znanych osób, jak co roku, postanowiło dołożyć do zbiórki swoją cegiełkę.

Niektóre licytacje wciąż trwają, są i takie, które już się zakończyły. Jedno jest pewne – wiele z nich robi ogromne wrażenie. Nie tylko kwotami licytacji, ale także pomysłowością ich autorów. Przykładowo, Radek Kotarski – twórca kanału Polimaty w serwisie YouTube, zaskoczył wszystkich nietypową licytacją. Do swojej książki „Inaczej” postanowił „dorzucić”... czerwone ferrari. Ta licytacja wciąż trwa, jej koniec zaplanowano na 14 lutego, a kwota przewyższa już 450 tys. zł.

Koszulka Lewandowskiego hitem

Także koszulka Roberta Lewandowskiego ma szansę zostać sprzedana za rekordową kwotę. Lewandowski postanowił przekazać swoją wyjątkową i historyczną koszulkę, w której wraz z drużyną Bayern Monachium zwyciężył w Finale Ligii Mistrzów UEFA 2020. Na koszulce pojawi się również autograf piłkarza. Aukcja kończy się 5 lutego, a koszulka kosztuje już ponad 72 tys. zł.

Z kolei aktor Andrzej Chyra postanowił zlicytować usługę – własnoręczne sprzątanie cudzego mieszkania. Efekt? Licytacja zakończyła się w niedzielę 31 stycznia. Chyra posprząta komuś mieszkanie za... 42 700 zł!

