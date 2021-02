Sondaż. PiS nadal liderem, coraz mniejsza różnica między KO i Hołownią

Na zlecenie portalu Onet.pl IBRiS sprawdził, jak kształtuje się obecnie poparcie dla partii politycznych. Z badania wynika, że w porównaniu do poprzedniego sondażu Prawo i Sprawiedliwość straciło 1,9 pkt proc. ale z wynikiem 31,1 proc. nadal pozostaje liderem. Oddanie głosu na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 19,2 proc. respondentów, a więc o 3,1 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Dobry wynik odnotował ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Formacja coraz bardziej zbliża się do największej partii opozycyjnej - obecnie może liczyć na poparcie w wysokości 16,9 proc. (wzrost o 5,9 proc. w porównaniu do poprzedniego badania).

Sześć formacji w Sejmie



Na kolejnym miejscu uplasowała się Lewica, na którą chciałoby głosować 8,9 proc. badanych (o 1,8 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu). Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, poselskie mandaty otrzymaliby również politycy Konfederacji (poparcie w wysokości 7,4 proc.; wzrost o 2,5 pkt proc.) oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (poparcie w wysokości 5,5 proc.; spadek o 0,6 pkt proc.). 11,1 proc. respondentów nie było w stanie jednoznacznie wskazać ugrupowania, na które chciałoby oddać swój głos.

