Zgorzelski stwierdził, że Hołownia ma „mentalność kreta”. Ten odpowiedział

Otoczenie Szymona Hołowni rośnie w siłę, a do ruchu Polska 2050 dołączyli już m.in. Hanna Gill-Piątek, Jacek Bury i Joanna Mucha. Zdaniem Piotra Zgorzelskiego takie „podbieranie” opozycyjnych parlamentarzystów jest „draństwem, nikczemnością i podłością” .

Wicemarszałek Sejmu w poniedziałek 1 lutego na antenie RMF FM przekonywał, że nawiązywanie współpracy z przedstawicielami innych partii opozycyjnych jest de facto równoznaczne z wykluczeniem się z grona opozycji. – Jeżeli pan Szymon Hołownia chce być takim kozakiem, to niech podbiera PiS-owi posłów. I wtedy będzie działał na rzecz opozycji. Teraz to jest działanie szkodnicze. To jest takie działanie faceta o mentalności kreta – podkreślił.

Zgorzelski krytykuje Hołownię. Ten odpowiada

Hołownia najwyraźniej poczuł się wywołany do tablicy przez posła PSL. Lider Polski 2050 udostępnił na Twitterze kilkusekundowy fragment bajki „Krecik” wzbogacony o wynik jednego z sondaży. Wynika z niego, że Koalicja Polska, do której należy Zgorzelski, uzyskała w tym badaniu gorszy wynik niż Agrounia. „Wielkim cierpieniem dla Władysława Kosiniak-Kamysza musi być to, że ma na pokładzie człowieka, któremu wicemarszałkowanie weszło za mocno” – dodał Hołownia.

