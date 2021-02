Mława. Komunia dzieci uzależniona od facebookowych wpisów rodziców? Ksiądz szokuje

O wypowiedzi księdza informuje lokalny serwis naszamlawa.pl. Jak czytamy, do serwisu zgłosili się wierni, którzy uczestniczyli we mszy 31 stycznia (w ubiegłą niedzielę) w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Mławie (województwo mazowieckie).

Ksiądz miał przyznać, że przeglądał facebookowe profile rodziców dzieci, które w tym roku mają przystąpić do pierwszej komunii. Z jego analizy wynika, że większość wpisów zasługuje na karę w postaci niedopuszczenia dzieci ich autorów do sakramentu. Jego zdaniem, na podstawie zachowań rodziców, tylko kilkoro dzieci mogłoby zostać dopuszczonych do komunii.

Jak dodaje naszamlawa.pl, powołując się na słowa rzeczniczki prasowej diecezji płockiej, sprawa miała zostać wyjaśniona na spotkaniu z księżmi wspomnianej parafii. Rzeczniczka poinformowała także, że diecezji „jest przykro z powodu zamieszania”.

Komunia nie dla zwolenników aborcji?

Kilka dni wcześniej, 26 stycznia, na facebookowym profilu parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie pojawił się artykuł Katolickiej Agencji Informacyjnej, w którym mogliśmy przeczytać, że osoby popierające aborcje nie powinny być dopuszczane do komunii.

26 stycznia to dodatkowo dzień, w którym Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie orzeczenia na temat niezgodności aborcji embriopatologicznej z Konstytucją. Od tego dnia, aborcja z uwagi na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, jest w Polsce zabroniona.

