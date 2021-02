MS pracuje nad utworzeniem nowego sądu. Pokieruje nim żona Święczkowskiego?

TVN24 poinformowało, że od kilku tygodni w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad utworzeniem nowego sądu okręgowego. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że siedziba instytucji miałaby się znajdować w Sosnowcu. Resort tłumaczy, że usprawniłoby to prace sądów z województwa śląskiego, ponieważ dzięki nowemu sądowi inne jednostki z regionu zostałyby odciążone. Prace są na tyle zaawansowane, że już wkrótce swoją opinię w tej sprawie ma wydać Krajowa Rada Sądownictwa.

Kto zostanie prezesem nowego sądu?

Jak podało TVN24, kandydatką na prezesa nowego sądu okręgowego ma być Małgorzata Hencel-Święczkowska, prywatnie żona prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Jest ona sędzią z 20-letnim doświadczeniem orzeczniczym, a od listopada 2017 roku kieruje pracami Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Na stanowisko powołał ją Zbigniew Ziobro.

Sędziowie zaniepokojeni

Zaniepokojone działaniami resortu sprawiedliwości są stowarzyszenia sędziowskie. - Jest poważna obawa, że to będzie sąd skrojony tak, by był to sąd bardzo pasujący ministrowi sprawiedliwości - ocenił sędzia Bartłomiej Przymusiński z „Iustitii”. Prezes organizacji Krystian Markiewicz stwierdził, że w dalszj kolejności odpowiednie sprawy będą mogły być przekazywane do tego sądu, którego skład osobowy od początku ukształtowany jest tak, jak chce tego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

