Powstanie nowy sąd, którym pokieruje żona Święczkowskiego? MS komentuje doniesienia

TVN24 poinformowało, że od kilku tygodni w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad utworzeniem nowego sądu okręgowego. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że siedziba instytucji miałaby się znajdować w Sosnowcu. Resort tłumaczy, że usprawniłoby to prace sądów z województwa śląskiego, ponieważ dzięki nowemu sądowi inne jednostki z regionu zostałyby odciążone. Prace są na tyle zaawansowane, że już wkrótce swoją opinię w tej sprawie ma wydać Krajowa Rada Sądownictwa.

Kto zostanie prezesem nowego sądu?

Jak podało TVN24, kandydatką na prezesa nowego sądu okręgowego ma być Małgorzata Hencel-Święczkowska, prywatnie żona prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Jest ona sędzią z 20-letnim doświadczeniem orzeczniczym, a od listopada 2017 roku kieruje pracami Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Na stanowisko powołał ją Zbigniew Ziobro.

Sędziowie zaniepokojeni

Zaniepokojone działaniami resortu sprawiedliwości są stowarzyszenia sędziowskie. - Jest poważna obawa, że to będzie sąd skrojony tak, by był to sąd bardzo pasujący ministrowi sprawiedliwości - ocenił sędzia Bartłomiej Przymusiński z „Iustitii”. Prezes organizacji Krystian Markiewicz stwierdził, że w dalszej kolejności odpowiednie sprawy będą mogły być przekazywane do tego sądu, którego skład osobowy od początku ukształtowany jest tak, jak chce tego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości

Kilka godzin po publikacji materiału, Ministerstwo Sprawiedliwości wydało oświadczenie, w którym zdementowano informacje, jakoby prezesem planowanego nowego Sądu Okręgowego w Sosnowcu miała zostać obecna prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu Małgorzata Hencel-Święczkowska.

„Nieprawdziwe są również twierdzenia jakoby »nowy sąd był skrojony tak, by pasował ministrowi sprawiedliwości«. W rzeczywistości plan utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu opiera się na potrzebach obywateli tam mieszkających i tworzony będzie na podstawie przepisów stosowanych przy powołaniu każdego sądu w Polsce. Nieprawdziwe są także twierdzenia o braku zasadności utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Propozycja ta jest realizacją oczekiwań samego środowiska sędziowskiego i mieszkańców województwa śląskiego, i ma na celu ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości” - tłumaczy resort. W komunikacie zaznaczono również, że „utworzenie SO w Sosnowcu obejmującego 5 sądów rejonowych zagwarantuje znacznie sprawniejszą realizację prawa obywateli do sądu”.

Czytaj też:

Spór wokół polityki energetycznej. Solidarna Polska nie poparła uchwały rządu