Prezenterka TVP wystąpiła z serduszkiem WOŚP. Zwolniono ją z pracy

Patrycja Kasperczak po raz ostatni wystąpiła w TVP Poznań w niedzielę 31 stycznia. – Drodzy państwo, dzisiejszego wieczoru proszę przygotować sobie jakąś pyszną rozgrzewającą herbatę, na przykład z dodatkiem imbiru, dlatego, że nadchodzącej nocy w naszym regionie duże spadki temperatur – powiedziała, występując przed kamerą z serduszkiem WOŚP na bluzce. Nieprzypadkowo, ponieważ tego dnia odbywał się finał akcji koordynowanej przez Jerzego Owsiaka.

Zwolniona za serduszko WOŚP?

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, na minutowy występ Kasperczak przed kamerą zwróciła uwagę dyrektorka TVP Poznań, Agata Ławniczak. – Wpadła w szał – przekazali anonimowo pracownicy stacji. Już następnego dnia pogodynka została zwolniona. – Dla wszystkich to był szok. Patrycja zapowiadała pogodę od 20 lat. Przeżyła wielu dyrektorów, nikt nie miał do jej pracy zastrzeżeń – przekonywali rozmówcy dziennika.

Nieoficjalnie przekazano, że Ławniczak miała zarzucić Kasperzczak promowanie konkurencyjnej stacji TVN, ponieważ to właśnie ta telewizja od kilku lat jest medialnym patronem WOŚP. Wśród pracowników TVP Poznań uruchomiono petycję o przywrócenie pogodynki do pracy, o co zabiegała również sama zwolniona dziennikarka. Dyrektorka stacji nie zamierza jednak zmienić decyzji.

„Teleskop” neutralnie o WOŚP. Konsekwencje dla reportera

Według „GW” problemy czekają również dziennikarzy pracujących przy programie „Teleskop”, którzy neutralnie relacjonowali finał WOŚP. – Po pierwszej emisji o godz. 17.30 Ławniczak zadzwoniła do wydawczyni programu Barbary Kożeniewskiej i zażądała modyfikacji materiału, który był po prostu neutralny – przekazali informatorzy gazety.

– Reporter miał dokleić fragment z informacją, że Jurek Owsiak, dyrygent WOŚP, popiera Strajk Kobiet, który z kolei promuje aborcję. Kożeniewska odmówiła wykonania polecenia. W kolejnych wydaniach materiał poszedł w niezmienionej wersji – dodali. Autor materiału ma otrzymać tylko połowę wynagrodzenia za niedzielny dyżur. Wynagrodzenie wydawczyni programu ma z kolei zostać obcięte o 30 proc.

Co o doniesieniach „GW” mówi sama Ławniczak? Najpierw dyrektorka TVP poprosiła dziennikarzy o kontakt przez sekretariat. Jego pracownicy przekazali z kolei, że Ławniczak nie może rozmawiać. Później szefowa stacji sama oddzwoniła do dziennikarzy mówiąc, by czekali na odpowiedzi z biura prasowego. Tymczasem ze strony TVP Poznań usunięto zapis niedzielnego programu z Kasperczak.

