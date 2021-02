Pogodynkę zwolniono za serduszko WOŚP? Dyrektorka TVP Poznań odpowiada

Sprawa dotyczy Patrycji Kasperczak, która w niedzielę 31 stycznia przedstawiała prognozę pogody w TVP Poznań w bluzce z naklejonym serduszkiem WOŚP. „Gazeta Wyborcza” cytując anonimowych pracowników stacji przekazała, że następnego dnia dziennikarka została zwolniona z pracy. Dyrektorka stacji Agata Ławniczak miała zarzucić pogodynce promowanie konkurencyjnej stacji TVN, ponieważ to właśnie ta telewizja od kilku lat jest medialnym patronem WOŚP.

W tym samym artykule wspomniano o reporterze odpowiedzialnym za materiał o WOŚP, który miał mieć obniżone wynagrodzenie, ponieważ nie uwzględnił w reportażu sugestii dyrektorki, by powiązać postać Jerzego Owsiaka ze Strajkiem Kobiet i aborcją. Na te doniesienia postanowiła zareagować Ławniczak.

Pogodynka TVP Poznań zwolniona za serduszko WOŚP? Dyrektorka odpowiada

Ławniczak w krótkim oświadczeniu wspomniała o „nieprawidłowych informacjach” opublikowanych przez „GW”. Jak dodała, 31 stycznia wygasła umowa dotycząca prowadzenia prognozy pogody przez Kasperczak. „Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją wobec »Gazety Wyborczej« zostały podjęte stosowne kroki prawne” – dodano w twitterowym wpisie TVP Poznań.

Internauci szybko zwrócili uwagę na jeden aspekt oświadczenia. Dyrektorka TVP przekazała, że umowa pogodynki wygasła 31 stycznia. Mimo to Kasperczak jeszcze 1 lutego prowadziła serwis na antenie stacji, co można sprawdzić w internetowym serwisie telewizji. Co ciekawe, ze strony zniknęło nagranie programu z 31 stycznia, kiedy to pogodynka wystąpiła z naklejonym serduszkiem WOŚP.

