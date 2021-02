Czarnek będzie walczył z otyłością wśród dzieci. Zwłaszcza u dziewczynek, „bo tu jest większy problem”

Przypomnijmy, że aktualnie większość uczniów uczy się zdalnie. Zajęcia stacjonarne mają wyłącznie dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Ministerstwo edukacji przygotowuje się jednak do powrotu do dawnego modelu nauczania. Minister edukacji Przemysław Czarnek był pytany na antenie TVP Info, czego uczniowie powinni spodziewać się, gdy wrócą w szkolne mury.

Jak zapowiedział minister, planowane są cztery nowe zasady wsparcia dla dzieci. Pierwszym z nich jest program walki z otyłością. – Chcemy przeszkolić nauczycieli WF-u, by specjaliści podali sposób na najbardziej efektywne wykorzystanie tych czterech godzin zajęć tygodniowo, aby były takie zajęcia, które będą najbardziej efektywnie walczyć z otyłością i wadami postawy – mówił.

Dodatkowe zajęcia skierowane zwłaszcza do dziewczynek

Jak dodał, apeluje on również do rodziców, by nie wystawiali dzieciom zwolnień z wychowania fizycznego, kiedy sytuacja tego nie wymaga. Minister zapowiedział również wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które mają być skierowane zwłaszcza do dziewczynek, bo w tej grupie „problem z otyłością jest większy”.

Kolejne filary, na których ma się skupić szkoła to problemy natury psychicznej i okulistycznej u dzieci, a także zwiększona liczba godzin z kluczowych przedmiotów.

