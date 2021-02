Wałęsa nominował Nawalnego do Pokojowej Nagrody Nobla

Jako laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku, Lech Wałęsa ma prawo nominować kandydatów. Były prezydent postanowił w tym roku skorzystać z tego przywileju. Polityk przesłał list do Komitetu Noblowskiego, w którym zgłosił kandydaturę Aleksieja Nawalnego do Pokojowej Nagrody Nobla. Tym samym rosyjski opozycjonista dołączył do wcześniej zgłoszonych m.in. Grety Thunberg, Switłany Cichanouskiej, Donalda Trumpa, ruchu Black Lives Matter oraz polskiego stowarzyszenia sędziów „Iustitia”.

Wałęsa o Nawalnym: Walczy z totalitaryzmem o ideały demokracji

„Aleksiej Nawalny, który jest wybitnym rosyjskim działaczem antykorupcyjnym, blogerem i osobą publiczną, walczy dziś z totalitaryzmem o ideały demokracji, podstawowych praw i wolności człowieka oraz praworządności, tak jak ja walczyłem w komunistycznej Polsce kilkadziesiąt lat temu” - napisał w liście do Komitetu Noblowskiego Lech Wałęsa.

W liście, którego treść przytoczyła „Gazeta Wyborcza”, były prezydent podkreślił, że „nominacja Nawalnego jest zgodna z opiniami światowych przywódców, organizacji i instytucji, które potępiły sposób traktowania opozycjonisty przez rosyjskie władze”. „Jednak pomimo uznania i szacunku na najwyższych szczeblach społeczności międzynarodowej obrońcy praw człowieka, działacze polityczni i niezależni dziennikarze nadal są zabijani lub ich zdrowie i życie są zagrożone. Wierzę, że przyznanie panu Nawalnemu Pokojowej Nagrody Nobla będzie kamieniem milowym w legitymizacji kluczowej pracy, jaką podejmują polityczni aktywiści w obronie praw innych i na rzecz pokoju” - argumentował były prezydent.

Kim jest Aleksiej Nawalny?

Aleksiej Nawalny to jedna z głównych twarzy rosyjskiej opozycji. Z wykształcenia jest prawnikiem i finansistą i początkowo wiązał swoją karierę z tą drugą specjalizacją. Od lat angażuje się w działalność polityczną i społeczną, punktując m.in. korupcję w rosyjskich koncernach państwowych.Prowadzi popularnego bloga i dwa kanały na YouTube, na których zamieszcza wyniki swoich prywatnych śledztw dotyczących powiązań korupcyjnych najważniejszych osób w Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina.

17 stycznia 2021 roku został ponownie zatrzymany na lotnisku w Moskwie, dokąd wrócił po kilku miesiącach spędzonych w Niemczech. W berlińskiej klinice Charite dochodził do siebie po sierpniowej próbie otrucia go nowiczokiem. Mimo tego zarzucono mu, że łamał zasady zwolnienia warunkowego i nie stawiał się w określonych terminach na komisariacie. 2 lutego sąd przychylił się do wniosku prokuratury i skazał Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku w kolonii karnej. Nawalnemu na poczet kary zostanie zaliczony 10-miesięczny areszt domowy, w którym przebywał od lutego do grudnia 2014 roku. Oznacza to, że odsiadka zostanie skrócona do dwóch lat i ośmiu miesięcy w kolonii karnej.

Postępowanie sięga 2014 roku, kiedy to Aleksiej Nawalny i jego brat Oleg zostali uznani winnymi oszustwa i prania brudnych pieniędzy w tzw. sprawie Yves Rocher. Oleg został skazany na 3,5 roku w kolonii karnej, a Aleksiej usłyszał wyrok 3,5 roku więzienia w zawieszeniu.

Czytaj też:

Aleksiej Nawalny skazany. Prof. Legucka: Farsa nawet jak na warunki rosyjskie