Sobolewski o zamieszaniu w Porozumieniu: Naszym partnerem pozostaje Gowin

Krzysztof Sobolewski wspomniał na antenie Polskiego Radia, że być może w przyszłym tygodniu odbędą się spotkania Rady Koalicji w sprawie Nowego Ładu. Polityk zaznaczył jednak, że rada powinna się zebrać z powodu „niepokojów u jednego z koalicjantów”. – Chcielibyśmy usłyszeć, czy nie ma podstaw do niepokoju co do całości koalicji, ze względu na sytuację prawnostatutową u jednego z koalicjantów – przekazał.

Polityk mówił o sytuacji w Porozumieniu w związku z deklaracjami niektórych członków koalicjanta PiS o zmianie lidera formacji z Jarosława Gowina na Adama Bielana. Wcześniej media donosiły, że europoseł wraz z dwoma innymi politykami: wiceprezesem Arkadiuszem Urbanem oraz Marcelem Klinowskim zostali zawieszeniu w prawach członka Porozumienia.

„Nie chcę spekulować, czy doszło tam do rozłamu, czy przesilenia”

Szef Komitetu Wykonawczego PiS podkreślił, że chciałby, aby sytuacja w została wyjaśniona przez Jarosława Gowina, ponieważ na razie PiS dysponuje jedynie doniesieniami medialnymi. – Nie chcę spekulować, czy doszło tam do rozłamu, czy przesilenia – powiedział dodając, że dla PiS cały czas partnerem jako szef Porozumienia pozostaje Jarosław Gowin. – Nie mamy informacji oficjalnych, aby coś się zmieniło, dlatego chcemy porozmawiać w ramach Rady Koalicji – zaznaczył.

