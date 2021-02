NA ŻYWO: Konferencja rządu ws. luzowania obostrzeń. Co się zmieni?

11:42 Dziękujemy za śledzenie naszej realcji 11:41 Mateusz Morawiecki wraz z ministrami ogłosili nowe kroki w walce z koronawirusem w Polsce. Oto podsumowanie wszystkich zmian, które wejdą w życie od piątku 12 lutego:



11:40 Zakończyła się konferencja rządu 11:38 Jakie gwarancje mają przedsiębiorcy, że po 2 tygodniach nie wrócimy do ponownego zamknięcia tych miejsc, które będą mogły zostać otwarte od 12 lutego? - Nie przedstawię żadnej gwarancji. My dokonujemy otwarcia warunkowego, to jest pewna forma umowy społecznej. Jeżeli skutki nieprzestrzegania reżimu będą prowadzić do eskalacji pandemii, to nie możemy się tylko przyglądać. Nie ma żadnej gwarancji, gwarancja zależy od naszych zachowań - odpowiada Niedzielski 11:36 Co z regionalizacją obostrzeń? Rząd podkreśla, że nie wyklucza takiego rozwiązania, jednak na razie jest na to za wcześnie, ponieważ liczba zakażeń jest zbyt duża 11:33 Niedzielski wyjaśnia, że w przypadku nauczycieli powyżej 60. roku życia, wszystkie terminy na szczepionkę Pfizera i Moderny są już rozpisane i musiano by albo odebrać terminy osobom już zapisanym co jest wykluczone lub musiałby pojawić się dodatkowe dostawy szczepionek. Minister zadeklarował, że wówczas nauczycieli powyżej 60. roku życia będą mieli priorytet 11:31 - W przypadku statusu ozdrowieńca są poważne wątpliwości od strony medycznej. Mamy dwa ryzyka: pierwsze dotyczy oznaczania poziomu przeciwciał, który jest gwarantujący odporność na zakażenia. Druga to przechodzenie COVID-u w przeciwieństwie do szczepionki ma bardzo różny charakter. Osoby, które przechodzą go bezobjawowo mają poziom przeciwciał znacznie niższy - podkreśla Adam Niedzielski 11:28 - Dotarła do nas informacja, że od połowy lutego również Włochy otwierają stoki. Patrząc na nasze decyzje mamy pewnego rodzaju analogię. Jeśli akceptujemy, że będziemy korzystać ze stoków w Polsce, to musimy zgodzić się na taki krok również za granicą - tłumaczy minister zdrowia. Nie planujemy żadnych dodatkowych obostrzeń w zakresie kwarantanny - dodaje Niedzielski 11:24 - Będziemy wsłuchiwać się w głosy branży hotelarskiej. Hotele będą dostępne dla wszystkich turystów, nie tylko podróży służbowych. Zajęte będzie mogło być 50 proc. pokoi. Restauracje w hotelach będą zamknięte, ale będzie można dostarczać posiłki do pokojów - tłumaczy Jarosław Gowin 11:22 To jest moment, gdy otwieramy szerzej system opieki zdrowotnej. Staje się on coraz bezpieczniejszym miejsce. Możliwość kontaktu z lekarzem nie będzie już obarczona ryzykiem takim jak wcześniej - przypomina Niedzielski. 11:20 Funkcjonowanie szkół pozostaje bez zmian – wynika z rządowych zapowiedzi



11:18 Minister zdrowia podkreśla, że jest to decyzja warunkowa: to będzie interaktywny scenariusz. - Jeśli zakażeń będzie więcej, będę rekomendował dokonanie kroku wstecz i wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. Jeśli będzie lepiej, jest przestrzeń do dyskusji o luzowaniu obostrzeń. Musimy zachowywać reżim sanitarny i to jest warunek dla każdej z odmrożonych branż - zaznacza 11:18 Adam Niedzielski powtórzył, że restrykcje zostaną poluzowane od piątku 12 lutego 11:16 - Mamy za sobą bardzo trudną decyzję o luzowaniu obostrzeń. Wiąże się ona z ogromnym ryzykiem. Oprócz perspektywy oczekiwań społecznych uwzględniamy perspektywę zdrowotną - tłumaczy Adam Niedzielski 11:15 Gowin wspomina, że Polska na tle krajów europejskich ma rekordowo niską recesję 11:13 Gowin zaapelował do przedsiębiorców o cierpliwość. Zapewnił o rządowej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej 11:11 - Otwieramy do 12 lutego kina, teatry i filharmonie przy założeniu 50 proc. wypełnienia widowni. Widzowie muszą mieć zasłonięte nos oraz usta. W placówkach obowiązuje zakaz konsumpcji - podkreśla Gliński 11:10 Gliński: Otwarte będą stoki narciarskie, baseny, boiska piłkarskie, korty tenisowe i lodowiska. Reżim sanitarny musi być bezwzględnie przestrzegany



11:09 - Wszyscy chcemy tego samego, żeby życie wróciło na normalne tory. Ale musimy jeszcze wytrzymać te kilka, kilkanaście tygodni - mówi premier



11:08 Morawiecki dodaje, że tempo szczepień zależy obecnie wyłącznie od tempa szczepień. - Blisko 100 proc. medyków zostało już zaszczepionych. Mamy infrastrukturę, potrzebujemy szczepionek - mówi 11:07 - Nie możemy sobie pozwolić na zbyt długie zamknięcie gospodarki, bo będzie to skutkować wzrostem bezrobocia. Jedyne skuteczne rozwiązanie to działania krok po kroku - podkreśla premier 11:06 Restauracje i siłownie pozostaną zamknięte 11:05 Dopuszczamy wszelką aktywność sportową na terenach otwartych - mówi Morawiecki 11:05 Otwarte zostaną kina i teatry - na widowni będzie mogło zasiadać 50 proc. publiczności 11:05 W połowie lutego otworzymy hotele i miejsce noclegowe do 50 proc. obłożenia



11:03 Nowe przepisy będą obowiązywać od następnego piątku - 12 lutego 11:02 - Nasza droga przynosi rezultaty, ale musimy być ostrożni. Nie możemy pozwolić sobie na szerokie luzowanie. Widzimy, co dzieje się w Portugalii, Hiszpanii. Nie możemy pozwolić sobie na całkowity powrót do normalności gospodarczej - podkreśla premier 11:02 - Od wielu tygodni obserwujemy stabilizację zachorowań, mamy lepszą sytuację jeśli chodzi o liczbę zajętych łózek i respiratorów. Nadal bardzo niepokoi duża liczba zgonów - mówi Mateusz Morawiecki 11:00 Zaczyna się konferencja rządu 10:38 Tymczasem Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem w Polsce. Z raportu wynika, że w ciągu doby odnotowano kolejne 6053 przypadki COVID-19. Zmarło 368 osób



10:34 Nieoficjalnie mówi się, że rząd zdecyduje się na częściowe otwarcie hoteli:



10:24 Na godzinę 11 zaplanowano konferencję rządu, której tematem będą zmiany zasad bezpieczeństwa epidemicznego. O ewentualnym luzowaniu obostrzeń poinformują: Mateusz Morawiecki, Adam Niedzielski oraz Jarosław Gowin i Piotr Gliński