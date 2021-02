NA ŻYWO: Konferencja rządu ws. luzowania obostrzeń. Co się zmieni?

11:28 - Dotarła do nas informacja, że od połowy lutego również Włochy otwierają stoki. Patrząc na nasze decyzje mamy pewnego rodzaju analogię. Jeśli akceptujemy, że będziemy korzystać ze stoków w Polsce, to musimy zgodzić się na taki krok również za granicą - tłumaczy minister zdrowia. Nie planujemy żadnych dodatkowych obostrzeń w zakresie kwarantanny - dodaje Niedzielski 11:24 - Będziemy wsłuchiwać się w głosy branży hotelarskiej. Hotele będą dostępne dla wszystkich turystów, nie tylko podróży służbowych. Zajęte będzie mogło być 50 proc. pokoi. Restauracje w hotelach będą zamknięte, ale będzie można dostarczać posiłki do pokojów - tłumaczy Jarosław Gowin 11:22 To jest moment, gdy otwieramy szerzej system opieki zdrowotnej. Staje się on coraz bezpieczniejszym miejsce. Możliwość kontaktu z lekarzem nie będzie już obarczona ryzykiem takim jak wcześniej - przypomina Niedzielski. 11:20 Funkcjonowanie szkół pozostaje bez zmian – wynika z rządowych zapowiedzi



Luzowanie obostrzeń. Funkcjonowanie szkół bez zmian 11:18 Minister zdrowia podkreśla, że jest to decyzja warunkowa: to będzie interaktywny scenariusz. - Jeśli zakażeń będzie więcej, będę rekomendował dokonanie kroku wstecz i wprowadzenie dodatkowych obostrzeń. Jeśli będzie lepiej, jest przestrzeń do dyskusji o luzowaniu obostrzeń. Musimy zachowywać reżim sanitarny i to jest warunek dla każdej z odmrożonych branż - zaznacza 11:18 Adam Niedzielski powtórzył, że restrykcje zostaną poluzowane od piątku 12 lutego 11:16 - Mamy za sobą bardzo trudną decyzję o luzowaniu obostrzeń. Wiąże się ona z ogromnym ryzykiem. Oprócz perspektywy oczekiwań społecznych uwzględniamy perspektywę zdrowotną - tłumaczy Adam Niedzielski 11:15 Gowin wspomina, że Polska na tle krajów europejskich ma rekordowo niską recesję 11:13 Gowin zaapelował do przedsiębiorców o cierpliwość. Zapewnił o rządowej pomocy w ramach tarczy antykryzysowej 11:11 - Otwieramy do 12 lutego kina, teatry i filharmonie przy założeniu 50 proc. wypełnienia widowni. Widzowie muszą mieć zasłonięte nos oraz usta. W placówkach obowiązuje zakaz konsumpcji - podkreśla Gliński 11:10 Gliński: Otwarte będą stoki narciarskie, baseny, boiska piłkarskie, korty tenisowe i lodowiska. Reżim sanitarny musi być bezwzględnie przestrzegany



Rząd odmrozi tzw. małą infrastrukturę sportową. Co ze stokami narciarskimi? 11:09 - Wszyscy chcemy tego samego, żeby życie wróciło na normalne tory. Ale musimy jeszcze wytrzymać te kilka, kilkanaście tygodni - mówi premier



twitter.com 11:08 Morawiecki dodaje, że tempo szczepień zależy obecnie wyłącznie od tempa szczepień. - Blisko 100 proc. medyków zostało już zaszczepionych. Mamy infrastrukturę, potrzebujemy szczepionek - mówi 11:07 - Nie możemy sobie pozwolić na zbyt długie zamknięcie gospodarki, bo będzie to skutkować wzrostem bezrobocia. Jedyne skuteczne rozwiązanie to działania krok po kroku - podkreśla premier 11:06 Restauracje i siłownie pozostaną zamknięte 11:05 Dopuszczamy wszelką aktywność sportową na terenach otwartych - mówi Morawiecki 11:05 Otwarte zostaną kina i teatry - na widowni będzie mogło zasiadać 50 proc. publiczności 11:05 W połowie lutego otworzymy hotele i miejsce noclegowe do 50 proc. obłożenia



Hotele znów otwarte. Rząd podjął decyzję o kolejnym poluzowaniu obostrzeń 11:03 Nowe przepisy będą obowiązywać od następnego piątku - 12 lutego 11:02 - Nasza droga przynosi rezultaty, ale musimy być ostrożni. Nie możemy pozwolić sobie na szerokie luzowanie. Widzimy, co dzieje się w Portugalii, Hiszpanii. Nie możemy pozwolić sobie na całkowity powrót do normalności gospodarczej - podkreśla premier 11:02 - Od wielu tygodni obserwujemy stabilizację zachorowań, mamy lepszą sytuację jeśli chodzi o liczbę zajętych łózek i respiratorów. Nadal bardzo niepokoi duża liczba zgonów - mówi Mateusz Morawiecki 11:00 Zaczyna się konferencja rządu 10:38 Tymczasem Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem w Polsce. Z raportu wynika, że w ciągu doby odnotowano kolejne 6053 przypadki COVID-19. Zmarło 368 osób



Nowy raport MZ. Ponad 6 tys. przypadków koronawirusa. Zmarło 368 osób 10:34 Nieoficjalnie mówi się, że rząd zdecyduje się na częściowe otwarcie hoteli:



Jeszcze dziś decyzja o otwarciu hoteli? Rząd ogłosi kolejne luzowanie obostrzeń 10:24 Na godzinę 11 zaplanowano konferencję rządu, której tematem będą zmiany zasad bezpieczeństwa epidemicznego. O ewentualnym luzowaniu obostrzeń poinformują: Mateusz Morawiecki, Adam Niedzielski oraz Jarosław Gowin i Piotr Gliński