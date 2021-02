Turzany. Nie żyje dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat

Informację o tragedii jako pierwsza podała Polska Agencja Prasowa. Jak potwierdziliśmy w inowrocławskiej komendzie, pod którą podlega miejscowość Turzany (województwo kujawsko-pomorskie), policja bada sprawę od porannych godzin.

– Zgłoszenie wpłynęło o 9:30 w piątek 5 lutego. W mieszkaniu ujawniono ciała dwojga dzieci, są to chłopcy w wieku 3 i 5 lat. Na ciałach ofiar są ślady, które prawdopodobnie przyczyniły się do ich śmierci – wskazała rzeczniczka inowrocławskiej policji aspirant sztabowy Izabella Drobniecka.

PAP: Rany kłute na ciele dzieci

Pytana o rodzaj wspomnianych śladów, odesłała jednak do prokuratury. Jak nieoficjalnie ustaliła Polska Agencja Prasowa, chodzi prawdopodobnie o rany kłute, które z kolei sugerować mogą, że doszło do zabójstwa. Rzeczniczka dopytywana o to, kto zgłosił sprawę, a także, czy kogoś zastano w domu w chwili przyjazdu policji, nie chciała udzielać informacji o szczegółach sprawy.

Na miejscu trwają oględziny i zabezpieczanie dowodów.

