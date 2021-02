„Pieniądze im się należą”. Po wyroku TK lekarz chce wyrównania z 500+ dla swoich trojaczków

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. w sprawie aborcji, który opublikowano w Dzienniku Ustaw 27 stycznia 2021 roku, sprawił, że pojawiły się głosy, by przyznawać pieniądze z 500+ także za czas, gdy matka jest w ciąży.

Takie dywagacje wystąpiły, ponieważ w wyroku TK padło:

Życie ludzkie, byt człowieka zaczyna się od chwili poczęcia; nawet jeżeli w pewnej fazie rozwoju życie człowieka zależy od życia matki.

Do ZUS i urzędu miasta w Gdyni zgłosił się już np. poseł klubu Lewicy Marek Rutka, który właśnie tym fragmentem TK uzasadnił swoje żądanie o dopłatę do świadczenia 500+ za dziewięć miesięcy „od września 2019 do maja 2020, czyli daty narodzin córki”. Podobnie zachował się lekarz Robert Górski z Zielonej Góry – o medyku było głośno w 2018 roku, gdy wspinał się po kratach na balkonach bloku, by uratować życie mężczyźnie.

Lekarz z Zielonej Góry wystąpił o wyrównanie 500+. Górski jest ojcem trojaczków

Górski, obecnie także zielonogórski radny (bezpartyjny), złożył wniosek do urzędu miasta w sprawie wyrównania mu programu 500+ za trojaczki. Interia przytacza fragment pisma lekarza:

W związku z publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020 r. (sygn. akt K 1/20), z którego wynika, że zarodek jest dzieckiem poczętym, zwracam się z prośbą o wyrównanie z programu „Rodzina 500+” za okres ciąży moich trojaczków poczętych 30.05.2016 r., a urodzonych 17.12.2016 r.

W rozmowie z Interią Robert Górski wskazał, że właśnie w ten sposób zinterpretował wyrok TK. – W moim przekonaniu pieniądze z programu 500+ należą się im też za okres ciąży – powiedział, choć nie ukrywał, że wspólnie z żoną ten wniosek traktują trochę jako happening. W przypadku ich trojaczków wyrównanie wyniosłoby co najmniej 9 tys. zł (dziewczynka i dwóch chłopców urodzili się po ponad sześciu miesiącach).

– Jako lekarz i ojciec widzę klęskę polityki prorodzinnej w Polsce. PiS właśnie po cichu zlikwidowało program leczenia niepłodności (...). Teraz, po wyroku TK, na ostatnią chwilę przygotowuje się ustawę o hospicjach perinatalnych, która z pewnością będzie bublem prawnym – podsumował lekarz.