Porozumienie opublikowało uchwałę. Po chwili wpis zniknął

Już od czwartkowego wieczoru media rozpisują się na temat rozłamu w Porozumieniu, którego Zarząd Krajowy zawiesił Adama Bielana. Również 4 lutego ugrupowanie Jarosława Gowina podjęło uchwałę, która została udostępniona na twitterowym profilu partii. Jej treść po chwili zniknęła, ale internauci zdążyli zrobić screeny.

„Priorytetem Porozumienia Jarosława Gowina jest zażegnanie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa i powrót na drogę rozwoju gospodarczego” – czytamy w uchwale podpisanej przez Gowina. „Jesteśmy przekonani, że dobra współpraca trzech środowisk tworzących Zjednoczoną Prawicę jest gwarantem budowy jeszcze silniejszej pozycji Polski po zakończeniu epidemii” – dodano.

Oświadczenie Porozumienia. Parlamentarzyści murem za Gowinem

Uchwała wprawdzie zniknęła z profilu Porozumienia, ale po chwili pojawiło się oświadczenie posłów i senatorów ugrupowania. Parlamentarzyści udzielili w nim pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi. „Jednocześnie podkreślamy, że nie godzimy się na próby destabilizowania naszej partii przez pojedynczych jej członków, w ich dążeniu do realizacji planów politycznych czy to osobistych, czy to pisanych przez przeciwników naszego ugrupowania” – czytamy.

Sygnatariusze oświadczenia stwierdzili, że wspomniani członkowie stosowali metodę „wywoływania konfliktów i politycznego chuligaństwa” . „Jesteśmy przekonani, że przywództwo premiera Jarosława Gowina w Porozumieniu gwarantuje stabilność zarówno w łonie naszej partii, jak i w całej Zjednoczonej Prawicy, której Porozumienie pod przywództwem prezesa Jarosława Gowina jest lojalnym członkiem” – podsumowano, a pod listem podpisali się m.in. Andrzej Gut-Mostowy, Wojciech Maksymowicz, Iwona Michałek, Andrzej Sośnierz i Michał Wypij.

