Nergal ponownie oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Chodzi o podeptanie wizerunku Matki Boskiej

Akt oskarżenia w sprawie Adama D. wydała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Został on skierowany do sądu 1 lutego. Jak podaje Radio Zet, zarzuca mu się obrazę uczuć religijnych czterech osób. Chodzi o wpis zamieszczony przez muzyka na Facebooku 25 września 2019 roku. Widać na nim zniszczony obraz przedstawiający Matkę Boską. „O Matko pełna miłosierdzia módl się za nami” – widnieje napis nad wizerunkiem, który został przysłonięty przez buta Adama D. W trakcie śledztwa Nergal odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Zdjęcie szybko doczekało się wielu reakcji. W komentarzach były zarówno głosy fanów, wyrażających aprobatę dla zachowania muzyka oraz jego przeciwników, krytycznych takiej prowokacji „Tak jak lubię waszą muzykę i cały klimat, tak uważam, że takie wrzutki są na poziomie przedszkola. Czemu to ma służyć?” – pytał jeden z internautów. „Panie Adamie nie rozumiem po co. A gdyby ktoś tak traktował Pana płyty? Jeżeli ktoś wierzy w te gusła jego sprawa, po co zniżać się do takiego poziomu? To nawet nie artystyczna prowokacja” – dodawała inna osoba.

Całą aferę skomentowała też Dorota Rabczewska-Stępień, była partnerka Adama D. „Niektórzy nie doceniają drugiej szansy, dopóki jej ponownie nie stracą. Tym razem jednak mało kto przejmie, a życie bywa bardzo przewrotne i lubi poskakać po głowie” – pisała na swoim Instagramie Doda.

Umorzenie i podjęcie śledztwa ws. Nergala

Początkowo prokuratura umorzyła sprawę Nergala. „Po dokonanej analizie postanowienia prokuratury rejonowej o odmowie wszczęcia śledztwa wobec lidera zespołu Behemoth w związku z jego wpisem na portalu społecznościowym, nakazano podjąć to postępowanie” – poinformowała w końcu w grudniu 2019 roku Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Nie pierwsze kontrowersyjne zachowanie

Adam D. jest znany z kontrowersyjnych zachowań, w których wielu dopatruje się obrazy uczuć religijnych. W przeszłości wokalista podarł Biblię, a także śpiewał do Jezusa ukrzyżowanego na sztucznym penisie. We wrześniu 2018 roku o muzyku stało się głośno za sprawą albumu „I Loved You At Your Darkest”, którym Behemoth promował nowe piosenki podczas trasy koncertowej m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Danii oraz Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Tuż przed premierą albumu wokalista udostępnił na oficjalnym profilu zespołu na Facebooku nagranie, na którym karmił swojego psa ciasteczkami w kształcie krzyża. – Z zespołem Behemoth przygotowaliśmy limitowaną edycję karmy dla psów: God=Dog. Wszystko po to, żeby wspierać naszych przyjaciół. To mała czarna przekąska w kształcie krzyży. Być może to pierwszy raz w historii, kiedy krzyż może wymusić coś nowego dla nas – mówił wówczas Adam D.

