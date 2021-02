Warszawska prokuratura zabezpieczyła telefony i laptopa Roberta Lewandowskiego. „Są u biegłego”

Zabezpieczone przez prokuraturę nośniki danych mają pomóc w ustaleniu prawdy w sporze pomiędzy kapitanem reprezentacji Polski i jego byłym agentem. Cezary Kucharski oskarżany jest o to, że „od września 2019 roku do września 2020 roku kilkukrotnie stosował wobec swojego byłego klienta groźbę bezprawną, polegającą na zapowiedzi rozpowszechnienia informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki handlowej”. Robert Lewandowski jako jeden z dowodów przedstawia w tej sprawie nagrania rozmów z Kucharskim.

W rozmowie z portalem Sport.pl rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś potwierdzał, że telefony oraz pozostałe sprzęty należące do Roberta Lewandowskiego znalazły się już u biegłego z zakresu informatyki śledczej. Muszą zostać ponownie sprawdzone, ponieważ obrońcy Kucharskiego wskazują na nieprawidłowości w pracy prokuratury. Chodzi o analizę fonoskopijną i stenogram, który mógł nie zostać sporządzony przez prokuratora, ale skopiowany od prawników Lewandowskiego. Były agent kapitana reprezentacji zarzuca też śledczym, że nie dysponują oryginałem, a jedynie kopią nagrania, być może zmanipulowaną.

Kucharski kontra Lewandowski

Spór między Robertem Lewandowskim a Cezarym Kucharskim zaczął się kilka lat temu, ale na światło dzienne wyszedł dopiero we wrześniu 2020 roku. Były agent „Lewego” złożył pozew przeciwko piłkarzowi, domagając się od niego 39 mln złotych w ramach rozliczenia prowadzonych przez lata wspólnych biznesów. W odpowiedzi adwokaci kapitana reprezentacji Polski złożyli do prokuratury zawiadomienie, oskarżając Kucharskiego o szantaż wobec zawodnika.

