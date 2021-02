Pierwszy transport szczepionek AstryZeneki już w Polsce

Według wcześniejszych zapowiedzi rządu, kolejne dostawy szczepionek firmy AstraZeneca mają dotrzeć do Polski 10, 17 i 28 lutego. Szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że do końca lutego – zgodnie z dokumentami przesłanymi przez firmę AstraZeneca – do Polski powinno trafić łącznie około miliona sztuk.

Dworczyk informował również, że szczepionkę tej firmy w Polsce otrzymają osoby w wieku 18-60 lat oraz że w pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele.

Szczepionka AstryZeneki

To trzeci preparat przeciw COVID-19 dopuszczony do użytku na rynku unijnym. Jest to szczepionka wektorowa. Stworzył ją brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Została dopuszczona na rynek pod koniec stycznia.

Z informacji w charakterystyce tego preparatu wynika, że może on być podawany osobom, które ukończyły 18 lat, ale „obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych”. Ponadto skuteczność tej szczepionki może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. Nieotwarta fiolka może być przechowywana przez 6 miesięcy w lodówce w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

Inne szczepionki

Dwa pozostałe preparaty opierają się na technologii mRNA – firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Szczepionki te mają zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Szczepionka Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny – minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

