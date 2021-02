Dorosły mężczyzna pobił nastoletnie wolontariuszki WOŚP. „Ty kur** od Owsiaka”

"Gazeta Wyborcza" rozmawiała z jedną z pobitych dziewczynek. 15-letnia Amelia 29 stycznia około godziny 14:00 czekała na swoją koleżankę, z którą miała zbierać pieniądze na WOŚP. Niepostrzeżenie podszedł do niej dorosły mężczyzna, który uderzył ją z pięści w twarz, krzycząc „ty kur** od Owsiaka” . Na szczęście do sytuacji doszło przed lokalem gastronomicznym, którego pracownicy szybko interweniowali i złapali Krzysztofa M. Agresor miał krzyczeć wtedy między innymi, że „Owsiak zabija płody” .

Jak się okazało, oprócz Amelii, Krzysztof M. uderzył i zwyzywał jeszcze trzy inne wolontariuszki. W rozmowie z „Wyborczą” prokurator Marek Rusin ze świdnickiej prokuratury rejonowej poinformował, że mężczyzna przyznał się do winy. Miał to zrobić, ponieważ „nie lubi WOŚP i nie chciał, by kwestowały” . Stwierdzono też, że Krzysztof M. był pijany - miał 1,3 promila alkoholu we krwi. W sumie w związku z czynami, jakich się dopuścił, usłyszał osiem zarzutów.

Czytaj też:

„Kłamie pan”, „Nie strasz pan”. Kłótnia Matczaka i Pawłowicz na Twitterze. O co poszło?