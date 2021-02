Krystyna Pawłowicz w hotelu „leczniczym”. Wiceminister zdrowia: To nie jest SPA

W niedzielę media obiegła informacja o pożarze hotelu Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju, do którego doszło dzień wcześniej. Z obiektu ewakuowano około 100 osób, w tym sędzię Trybunału Konstytucyjnego Krystynę Pawłowicz. Natychmiast pojawiły się pytania, czemu w czasie, gdy hotele są zamknięte dla turystów, wspomniany obiekt miał tylu gości.

Dyrektor hotelu w rozmowie z PAP przekonywał, że nie doszło do pożaru tylko zadymienia. Tłumaczył też, że hotel działa zgodnie z przepisami, ponieważ prowadzi działalność leczniczą. O co chodzi z „leczniczymi” hotelami i czy to wybieg, żeby hotele mogły działać mimo obostrzeń, na antenie Polskiego Radia 24 pytany był Waldemar Kraska.

Lecznicze hotele. Kraska: To nie SPA

Wiceminister zdrowia wyjaśnił, że tego typu działalność hoteli jest regulowana przez rozporządzenie. – To bardzo ściśle określone, kiedy takie warunki hotel będzie mógł spełniać. Z tego co wiem, takie warunki spełniał hotel, w którym czas spędzała sędzia Pawłowicz – stwierdził wiceminister zdrowia.

Dodał, ze jego zdaniem nie ma tu mowy o żadnym naciąganiu przepisów. – Takich hoteli nie jest dużo. (...) To nie jest SPA, to nie jest wypoczynek ani dla VIP-ów, ani innej grupy społecznej. Tam się idzie ze skierowaniem od lekarza, to są miejsca, gdzie się odzyskuje zdrowie – mówił Waldemar Kraska.

