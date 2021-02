Robert Feluś: Bez wolnych mediów społeczeństwo będzie chore

Media w Polsce od roku informują o zarazie, najpierw na świecie, a potem w kraju. Przyzwoite i dobrze rozumiejące swoją rolę media apelowały, by zostać w domu, kiedy przyszła pierwsza fala zarazy. W internecie, telewizji, radiu i w prasie regularnie pojawiali się (i nadal tak jest) wysokiej klasy eksperci tłumaczący, jak mądrze bronić się przed pandemią.

To media informowały szeroko, jak skorzystać z kolejnych tarcz antykryzysowych dla biznesu. To media pokazywały, w jakich sytuacjach rząd sobie nie radził z walce z pandemią i piętnowały skandaliczne marnowanie publicznego pieniądza na zakup niespełniających norm maseczek czy respiratorów albo bezmyślne wyrzucenie ciężkich milionów na prezydenckie wybory, które się nie odbyły w maju.

Teraz przyzwoite media informują szeroko o tym, jak ważne jest szczepienie przeciw tej chorobie, walczą z krążącymi wśród ludzi idiotyzmami, podważającymi sens szczepienia i pokazują słabe punkty w programie szczepień.

Robimy to, jako dziennikarze, bo taka jest nasza misja. I nie wystawiamy za to faktury rządowi. A rząd? Pod przykrywką zbierania pieniędzy na walkę ze skutkami pandemii chce „dołożyć” mediom podatkiem od reklamy.

Media płacą podatki i inne daniny na rzecz państwa. I chcą być traktowane jak inne podmioty życia gospodarczego. Dlaczego akurat na media padło? Czy to ma być takie pogrożenie palcem: „jak będziecie podskakiwać to my was weźmiemy głodem”? Dlaczego akurat media mają być obłożone dodatkowym haraczem? Taki przypadek? Rząd miał do wyboru kilka branż, ale akurat z maszyny losującej wypadła kulka z naszą branżą? Nie sądzę. To wygląda na – powtórzę – celową, perfidną i bezczelną zagrywkę.

Społeczeństwo jakoś się podniesie po chorobie, wywołanej koronawirusem. Ale społeczne skutki pozbawienia ludzi dostępu do niezależnych mediów będą o wiele gorsze. A grozi nam to, jeśli rząd zaatakuje naszą branżę zarazą niszczącą ekonomiczne podstawy działania.

Robert Feluś

Redaktor naczelny Wprost

