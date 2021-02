Czarne pierwsze strony i list otwarty. Tak protestują polskie gazety

„Gazeta Wyborcza”, „Fakt” czy „Przegląd Sportowy” to jedne z tytułów, których czytelnicy zamiast pierwszej strony z uwzględnieniem najważniejszych informacji przeczytają list otwarty do polskich władz zamieszczony na czarnym tle. Ogólnopolskie i lokalne dzienniki przyłączyły się do akcji protestacyjnej nie tylko zmieniając szatę graficzną papierowych wydań, ale również dezaktywując swoje serwisy internetowe.

Rzeczpospolita



Gazeta Wyborcza



Dziennik Łódzki



Fakt, Super Express i inne gazety



Parkiet



Kurier Lubelski, Gazeta Pomorska i Dziennik Zachodni



Przegląd Sportowy, Fakt i inne gazety



Nowości: Dziennik Toruński

Protest polskich mediów

Przypomnijmy, protest mediów trwa od rana, a wydawcy zjednoczyli się w sprzeciwie wobec podatku od reklam, którego wprowadzenie planuje rząd. Z dostępnych obecnie oficjalnych informacji wynika, że danina obejmie media zarówno internetowe, jak i konwencjonalne. Próg przychodów określony w projekcie sugeruje, że podatkiem dotknięte zostaną zarówno wielkie korporacje, jak i mniejsze, lokalne wydawnictwa.

Jest to po prostu haracz uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media – czytamy w liście otwartym do władz.

