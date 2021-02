Protest mediów w TVP Info. Wszystko za sprawą posła KO

„Koncerny medialne nie chcą się dzielić z Polakami swoimi wielomilionowymi zyskami” – taki pasek był w południe emitowany na antenie TVP Info jako komentarz do ogólnopolskiej akcji dziennikarzy. W serwisie internetowym stacji wprawdzie znalazły się wzmianki o trwającym proteście mediów, ale jedynie w kontekście komentarza chociażby Radosława Fogiela.

Mirosław Suchoń w TVP Info. Pokazał hasło "Media bez wyboru"

Hasło „Media bez wyboru” pojawiło się jednak we wspomnianej stacji. Kartkę z takim napisem zaprezentował widzom Mirosław Suchoń, który był jednym z gośći programu „Minęła 8”. Polityk Nowoczesnej, który do Sejmu dostał się listy Koalicji Obywatelskiej skomentował przy okazji pomysł wprowadzenia podatku od reklam. – Tu nie chodzi o żaden podatek cyfrowy, nie chodzi o to, żeby była jakaś sprawiedliwość. Chodzi o to, żeby zabić wolne media – stwierdził Suchoń, który po chwili pokazał do kamery wspomnianą kartkę, którą trzymał przez cały czas swojej dalszej wypowiedzi.

Prowadzący program Krzysztof Ziemiec stwierdził, że przez kartkę „słabo słychać” posła i poprosił go o odsunięcie jej od kamery. – Nie zdejmę dzisiaj tej kartki panie redaktorze. Każdy człowiek, który ma choć trochę przyzwoitości, staje po stronie mediów – podkreślił.

Parlamentarzysta powiedział też, że media publiczne powinny włączyć się do trwającego protestu. – Powinny zakończyć nadawanie programu i włączyć się w tę akcję w imię zachowania pluralizmu i wolności mediów – stwierdził, po czym pożegnał się z widzami podsumowując, że „nie można tolerować tej haniebnej próby zamknięcia ust mediom w Polsce ".

