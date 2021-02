Protest mediów, a tvp.info wydaje oświadczenie o „Mediach do wyboru”. „Tu jest Twój ulubiony portal”

W środę 10 lutego ruszył ogólnopolski protest mediów, wywołany planami rządu, by opodatkować reklamy emitowane w radio, telewizji i internecie, a także np. w kinach. Wydawcy zjednoczyli się, by wyrazić sprzeciw wobec tego typu daniny.

Jest to po prostu haracz uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media – napisano w liście otwartym do władz.

Portal tvp.info: Tu jest Twój ulubiony portal

Wiele portali jest praktycznie wyłączonych, stacje telewizyjne, które przyłączyły się do akcji nie nadają sygnału. Jeśli w sieci można znaleźć nowe informacje, dotyczą przeważnie właśnie protestu i ocen na jego temat. W mediach, które dołączyły do protestu, dominuje czarny kolor, na którego tle zapisano treść listu do władz.

Na podobny ruch i kolorystykę zdecydował się portal tvp.info (media publiczne nie uczestniczą w proteście), który napisał specyficzną odezwę do czytelników. „Odezwę” zatytułowano „Media do wyboru”, co jest nawiązaniem do hasła protestu „Media bez wyboru”.

Już na wstępie (pisownia oryginalna) pada:

Tu jest Twój ulubiony portal. Codziennie otrzymujesz tutaj najważniejsze i najciekawsze informacje z Polski i ze świata. Nasze treści są tu dzięki Tobie. Środki z abonamentu pozwalają nam nie oglądać się na zagraniczne interesy i rzetelnie opisywać rzeczywistość oraz ujawniać to, co inni woleliby ukryć.

Pod oświadczeniem podpisano redakcję portalu tvp.info, która „dziękuje za zaufanie”. Oprócz tego słowa podziękowania kierowane są do czytelników. „W ostatnim czasie, gdy poszukujemy prawdziwych informacji związanych z pandemią koronawirusa i walką z jej skutkami zdrowotnymi i gospodarczymi – rola mediów publicznych jest jeszcze ważniejsza niż wcześniej. To dzięki Wam możemy skupić się na misji i rzetelnej informacji” – czytamy.

